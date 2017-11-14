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Незначительно изменится расписание автобусов №213 и 214

14 Ноября 2017 - 11:33
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Поправки вступают в силу со следующей недели

ГППО «Псковпассажиравтотранс» сообщил «Псковской правде» об изменения в расписаниях пригородных маршрутов № 213 «Псков-Верхолино-Гверздонь» и 214 «Псков-Середка-Гверздонь».

С 20 ноября по пятницам в учебный период отменяются рейсы:

1) маршрут 213, отправлением от Гверздони в 16.18 и прибытием в Псков в 17.40;
2) маршрут № 213, отправлением от Пскова в 19.20 и прибытием в Гверздонь в 20.42;
3) маршрут 214, отправлением из Гверздони в 16.25 и прибытием в Псков в 17.31.

Взамен вводится рейс маршрута № 213, отправлением из Гверздони в 16.25 и прибытием в Псков в 18.00.

По вторникам в учебный период вводится укороченный рейс маршрута № 214 «Середка-Псков (площадь Ленина)», отправлением от Середки в 9.00 и отправлением от Пскова, площадь Ленина в 13.00.

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