Незначительно изменится расписание автобусов №213 и 214

Поправки вступают в силу со следующей недели

ГППО «Псковпассажиравтотранс» сообщил «Псковской правде» об изменения в расписаниях пригородных маршрутов № 213 «Псков-Верхолино-Гверздонь» и 214 «Псков-Середка-Гверздонь».



С 20 ноября по пятницам в учебный период отменяются рейсы:



1) маршрут 213, отправлением от Гверздони в 16.18 и прибытием в Псков в 17.40;

2) маршрут № 213, отправлением от Пскова в 19.20 и прибытием в Гверздонь в 20.42;

3) маршрут 214, отправлением из Гверздони в 16.25 и прибытием в Псков в 17.31.



Взамен вводится рейс маршрута № 213, отправлением из Гверздони в 16.25 и прибытием в Псков в 18.00.



По вторникам в учебный период вводится укороченный рейс маршрута № 214 «Середка-Псков (площадь Ленина)», отправлением от Середки в 9.00 и отправлением от Пскова, площадь Ленина в 13.00.