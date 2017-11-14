"Псковавиа" будут спасать
Врио губернатора Михаил Ведерников в понедельник, 13 ноября, побывал в псковском аэропорту и провел совещание, посвященное экономической ситуации в
Предприятие находится в кризисной ситуации. Авиакомпания имеет кредиторскую задолженность и рискует потерять сертификат эксплуатанта. Вместе с тем, подчеркнул генеральный директор предприятия Виктор Мартынов, потенциал и основа для развития у регионального авиапредприятия есть.
Ранее силами компании был частично реконструирован аэропортовый комплекс, организована доступная среда для маломобильных групп населения. В этом году был проведен ремонт и удлинение
«Географические особенности области, ее туристический и экономический потенциал — благоприятная основа для развития широкой сети авиаперевозок. Сохранение "Псковавиа" — для нас принципиально важный вопрос. Ситуация тяжелая, но не безвыходная. Для решения проблем мы должны выработать антикризисный план, и делать упор не только на развитие пассажирских, но и грузоперевозок», — сказал, открывая совещание, Михаил Ведерников.
Он также добавил, что в рамках рабочих встреч в Москве планирует провести переговоры о реструктуризации долгов предприятия, и в этой связи поинтересовался, какие меры были предприняты для
Заместитель губернатора Александр Кузнецов рассказал, что была составлена «дорожная карта», которая позволила оптимизировать расходы предприятия на 7–8 млн рублей в месяц. В частности, произошло снижение премиального фонда на 90%, оптимизация численности руководящего состава, сокращение дополнительных отпусков, расходов по приобретению товаров и услуг и другие изменения. При этом, подчеркнул он, силами областного бюджета вывести предприятие из кризиса не представляется возможным. В связи с этим администрация Псковской области занимается поиском потенциальных инвесторов, которые смогут вкладывать средства в развитие региональной авиакомпании.
Представитель одного из них, руководитель группы компаний «Семь ветров» Сергей Матюх, представил сегодня свое видение развития «Псковавиа» до 2020 года. Стратегическими маршрутами псковской авиакомпании, по его мнению, должны стать Хельсинки, Рига, Вильнюс и Варшава, где располагаются базы международных лоукостеров. «Надо пытаться довезти пассажира и передать его международной компании. Это первая задача», — пояснил он.
Вторая задача состоит в обновлении парка воздушных судов и расширении карты полетов, в том числе за счет южных направлений: Крым и Краснодарский край. «Крымский рейс, который был запущен в 2016 году, показал свою востребованность. Практически с первого рейса загрузка самолета была на уровне 80–100%. Есть несколько авиакомпаний, заинтересованных выполнять эти полеты в будущем. Популярностью пользовались и другие маршруты из
Подводя итог обсуждению, Михаил Ведерников еще раз подчеркнул, что сохранение «Псковавиа» — стратегическая задача областных властей, но к выводу предприятия из кризиса необходимо подходить комплексно, в том числе за счет упора на туристическую составляющую. Он поручил ответственным лицам проработать программу, включающую комплекс неотложных мер, направленных на преодоление кризисных явлений, сохранение деятельности авиакомпании и ее развитие.
Напомним, что
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