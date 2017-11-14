Михаил Ведерников впервые посетил ОЭЗ "Моглино"
Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников в понедельник, 13 ноября, посетил особую экономическую зону
Глава региона оценил ход работ и пообщался с руководителем предприятия
По словам г-на Тукиайнена, в следующем году предприятие планирует выпустить не менее 1 млн литров продукции. В течение пяти лет оснащение цеха будет расширяться, что позволит нарастить объемы производства до 10 млн литров в год.
На заводе создано 12 рабочих мест. Все сотрудники прошли обучение у финских коллег.
Второе предприятие ОЭЗ «Моглино» «Сибирский гостинец» только начало набор сотрудников: технологов, операторов и других специалистов. Завод будет работать круглосуточно, поэтому количество рабочих мест увеличили до 52, рассказал Михаилу Ведерникову генеральный директор компании Дмитрий Ходас.
Глава региона осмотрел производственный цех и складские помещения,
Все оборудование на заводе уже смонтировано, осталось только получить разрешение на ввод в эксплуатацию инженерных сетей, рассказал Дмитрий Ходас.
В ходе осмотра территории ОЭЗ «Моглино» врио губернатора посетил основные объекты инфраструктуры ОЭЗ и провел встречу с начальником Псковской таможни Светланой Степановой. Она отметила, что таможенные органы заинтересованы в развитии особой экономической зоны, и здесь есть все необходимое для оформления и выпуска грузовых автомобилей. Здание терминала соответствует нормам Федеральной таможенной службы и строилось с учетом планируемого развития — в будущем здесь возможно будет организовать полноценный таможенный пост.
Также на территории «Моглино» полным ходом идет строительство типового завода для сдачи в аренду резидентам.
По итогам осмотра Михаил Ведерников высоко оценил условия, созданные для резидентов в ОЭЗ «Моглино», и пообещал приехать на торжественное открытие завода
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- "Псковавиа" будут спасать09:00
- Михаил Ведерников впервые посетил ОЭЗ "Моглино"08:54
- Сотрудники куньинской газеты «Пламя» попросили Александра Козловского распространить опыт "спасения" от 44-ФЗ на МП13.11, 20:18
- Великолучанин предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомому со смертельным исходом13.11, 19:03
- Александр Козловский: Вопросы по ЖКХ будем задавать министру Михаилу Меню13.11, 16:40
- На этой неделе псковичи могут выбрать эскиз Ганзейского знака13.11, 16:22
- Памятник Кирову освежат13.11, 16:10
- Теплоснабжающие организации Себежского района получат поддержку администрации области13.11, 16:04
- Гречка «Тригорского» спасла кур «Синявинской»13.11, 14:31
- Михаила Задорнова похоронят в Юрмале13.11, 14:26
- Александр Козловский: Вопрос отопительного сезона – один из основных в Невельском районе13.11, 11:20
- Названо имя нового директора Псковской областной филармонии13.11, 10:51
- Юрий Павлов избран главой Гдовского района13.11, 08:57
- Жалоб на ход голосования в Гдовском районе не поступало — член ЦИК РФ Александр Кинев12.11, 18:47
- Член Центризбиркома отметил высокую активность избирателей на выборах главы Гдовского района12.11, 15:29
- Николай Цветков: Голосование в Гдовском районе проходит в штатном режиме12.11, 14:21
- На 10 утра 3,95 % составила явка на выборах в Гдовском районе12.11, 10:55
- Псков примет всероссийский конкурс народной песни12.11, 10:12
- Автобус №101 будет дважды заезжать в Черняковицы12.11, 10:08
- ОМОНовцы задержали в Пскове семерых парней «под наркотиками»12.11, 10:06
Лидеры обсуждений
- Ганзейский знак выбирают из семи проектов
- Продала квартиру и осталась должна
- ТОП-6: Сапоги из ЭВА для зимней рыбалки Nordman
- Центр лечения хронических сердечников появится в Пскове
- Квитанции за капремонт приходят на умершую маму
- Городской лес превратят в зону отдыха
- ВЕДЕРНИКОВ.РФ: У врио губернатора появился свой сайт
- Модная революция. Перезагрузка: Пример для дочери (ФОТО)
- Сегодня ночью в Себеже произошел пожар
- Михаил Ведерников подверг подчиненных критике за излишнюю мягкость