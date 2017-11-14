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Сотрудники куньинской газеты «Пламя» попросили Александра Козловского распространить опыт "спасения" от 44-ФЗ на МП

13 Ноября 2017 - 20:18
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Сотрудники куньинской газеты «Пламя» попросили депутата Госдумы Александра Козловского распространить опыт спасения от 44-ФЗ и на МУПы. Просьбу озвучил директор и главный редактор МУП «Редакция Куньинской районной газеты «Пламя» Алексей Николаев на встрече с ним в Кунье в понедельник, 13 ноября.

«Мы знаем, что вы спасли от 44-го закона муниципальные аптеки. Можно ли вывести из-под его действия и МУПы, чтобы они работали по 223-му закону в части собственных заработанных средств? Это облегчило бы нам жизнь», – заметил он.

 «Половина вопросов, которые мы обсуждаем на думском комитете, касаются 44-го закона, – отметил парламентарий. – Конечно, отдельные положения этого закона спорные, но в целом принцип правильный: должны быть конкурсные закупки, должен быть контроль за расходованием средств. Очень много поступает откровенно популистских поправок. Поэтому этим вопросом нужно заниматься очень тщательно».
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