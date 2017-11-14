Великолучанин предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомому со смертельным исходом
13 Ноября 2017 - 19:03Главная → Хроника дня
Следственным отделом по г. Великие Луки следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).
По версии следствия, 16 августа 2017 года в г.Великие Луки обвиняемый, находясь в жилище 38-летнего знакомого, который приютил его вместе с женщиной, поссорился из-за последней. Взяв предмет, похожий на спортивный снаряд – биту, квартирант дважды ударил хозяина в область головы. В тот же вечер бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в реанимационное отделение Великолукской городской больницы, однако 22 августа 2017 года не приходя в сознание скончался в результате черепно-мозговой травмы.
Изучение личности данного лица показало, что менее года назад он был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение умышленных преступлений против личности и собственности.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
14 Ноября 2017
- "Псковавиа" будут спасать09:00
- Михаил Ведерников впервые посетил ОЭЗ "Моглино"08:54
- Сотрудники куньинской газеты «Пламя» попросили Александра Козловского распространить опыт "спасения" от 44-ФЗ на МП13.11, 20:18
- Великолучанин предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомому со смертельным исходом13.11, 19:03
- Александр Козловский: Вопросы по ЖКХ будем задавать министру Михаилу Меню13.11, 16:40
- На этой неделе псковичи могут выбрать эскиз Ганзейского знака13.11, 16:22
- Памятник Кирову освежат13.11, 16:10
- Теплоснабжающие организации Себежского района получат поддержку администрации области13.11, 16:04
- Гречка «Тригорского» спасла кур «Синявинской»13.11, 14:31
- Михаила Задорнова похоронят в Юрмале13.11, 14:26
- Александр Козловский: Вопрос отопительного сезона – один из основных в Невельском районе13.11, 11:20
- Названо имя нового директора Псковской областной филармонии13.11, 10:51
- Юрий Павлов избран главой Гдовского района13.11, 08:57
- Жалоб на ход голосования в Гдовском районе не поступало — член ЦИК РФ Александр Кинев12.11, 18:47
- Член Центризбиркома отметил высокую активность избирателей на выборах главы Гдовского района12.11, 15:29
- Николай Цветков: Голосование в Гдовском районе проходит в штатном режиме12.11, 14:21
- На 10 утра 3,95 % составила явка на выборах в Гдовском районе12.11, 10:55
- Псков примет всероссийский конкурс народной песни12.11, 10:12
- Автобус №101 будет дважды заезжать в Черняковицы12.11, 10:08
- ОМОНовцы задержали в Пскове семерых парней «под наркотиками»12.11, 10:06
Лидеры обсуждений
- Ганзейский знак выбирают из семи проектов
- Продала квартиру и осталась должна
- ТОП-6: Сапоги из ЭВА для зимней рыбалки Nordman
- Центр лечения хронических сердечников появится в Пскове
- Квитанции за капремонт приходят на умершую маму
- Городской лес превратят в зону отдыха
- ВЕДЕРНИКОВ.РФ: У врио губернатора появился свой сайт
- Модная революция. Перезагрузка: Пример для дочери (ФОТО)
- Сегодня ночью в Себеже произошел пожар
- Михаил Ведерников подверг подчиненных критике за излишнюю мягкость
Фото
Игроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёдХрамы в МелётовоКарапузы вышли на старт зрелищного семейного праздникаПсков радуется первому снегуВесь фото архив
Видео
Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!Весь видео архив