Великолучанин предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомому со смертельным исходом



Следственным отделом по г. Великие Луки следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).



По версии следствия, 16 августа 2017 года в г.Великие Луки обвиняемый, находясь в жилище 38-летнего знакомого, который приютил его вместе с женщиной, поссорился из-за последней. Взяв предмет, похожий на спортивный снаряд – биту, квартирант дважды ударил хозяина в область головы. В тот же вечер бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в реанимационное отделение Великолукской городской больницы, однако 22 августа 2017 года не приходя в сознание скончался в результате черепно-мозговой травмы.



Изучение личности данного лица показало, что менее года назад он был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение умышленных преступлений против личности и собственности.



В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



