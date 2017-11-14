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Великолучанин предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомому со смертельным исходом

13 Ноября 2017 - 19:03
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Следственным отделом по г. Великие Луки следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

По версии следствия, 16 августа 2017 года в г.Великие Луки обвиняемый, находясь в жилище 38-летнего знакомого, который приютил его вместе с женщиной, поссорился из-за последней. Взяв предмет, похожий на спортивный снаряд – биту, квартирант дважды ударил хозяина в область головы. В тот же вечер бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в реанимационное отделение Великолукской городской больницы, однако 22 августа 2017 года не приходя в сознание скончался в результате черепно-мозговой травмы.

Изучение личности данного лица показало, что менее года назад он был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение умышленных преступлений против личности и собственности.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 
 
 
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