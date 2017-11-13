13 Ноября 2017
Псков
+3 .. +5 °C
Великие Луки
+2 .. +4 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуРастущий ПсковИстории успешных стартаповПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Александр Козловский: Вопросы по ЖКХ будем задавать министру Михаилу Меню

13 Ноября 2017 - 16:40
Главная → Хроника дня
На встрече депутата Госдумы Александра Козловского с активом Невельского района основными темами для обсуждения стали вопросы жилищно-коммунального хозяйства, сообщает корреспондент «Псковской правды».
 
«Хочу попросить разобраться в ситуации с ЖКХ, – сказал глава района Александр Ващенков. – Эта тема касается не только Невельского района. Начался отопительный сезон, а совокупная задолженность потребителей тепла, в первую очередь, населения в России перевалила за триллион рублей. Непростая ситуация и в нашем районе: наше теплоснабжающее предприятие задолжало поставщикам примерно 30 миллионов рублей, такую же сумму составляют долги населения перед теплосетями, которые накопились с 2008 года».

Как отметил глава Невельского района, работа по сбору платежей ведется, злостных неплательщиков – всего 5%, но зато сумма задолженности у некоторых из них достигает 300 тысяч рублей. Соответственно, предприятие недополучает деньги, поставщики газа и электричества – своевременную оплату, налоговики начисляют пени, в итоге отопительный сезон оказывается под угрозой.  Включать эти затраты в тариф и перекладывать на плечи населения неправильно, считает Ващенков, но проблему решать нужно, возможно, на законодательном уровне.

«Мы должны сдерживать рост тарифов для населения, в этом вопросе я вас поддержу, – отметил Александр Козловский. – С другой стороны, мы должны понимать, что идут инфляционные процессы, растет стоимость энергоносителей, какие-то корректировки надо вносить».

Депутат Госдумы проанонсировал, что 1 декабря в Пскове состоится Форум общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО) Советов муниципальных образований СЗФО, который организуется под патронажем президента ОКМО,  первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктора Кидяева.
 
«Мы планируем пригласить на этот форум министра строительства и ЖКХ Михаила Меня и представителей муниципалитетов, так что у вас будет возможность задать ему этот вопрос», – сказал парламентарий, подчеркнув, что он также будет прорабатывать пути решения этой проблемы с министерствами и ведомствами.
 
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Игроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёдХрамы в МелётовоКарапузы вышли на старт зрелищного семейного праздникаПсков радуется первому снегу
Весь фото архив

Видео

Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 8 ноября. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 15 ноября
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия: Полуфинал

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуРастущий ПсковИстории успешных стартаповПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50