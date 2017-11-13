Александр Козловский: Вопросы по ЖКХ будем задавать министру Михаилу Меню
13 Ноября 2017 - 16:40Главная → Хроника дня
На встрече депутата Госдумы Александра Козловского с активом Невельского района основными темами для обсуждения стали вопросы жилищно-коммунального хозяйства, сообщает корреспондент «Псковской правды».
«Хочу попросить разобраться в ситуации с ЖКХ, – сказал глава района Александр Ващенков. – Эта тема касается не только Невельского района. Начался отопительный сезон, а совокупная задолженность потребителей тепла, в первую очередь, населения в России перевалила за триллион рублей. Непростая ситуация и в нашем районе: наше теплоснабжающее предприятие задолжало поставщикам примерно 30 миллионов рублей, такую же сумму составляют долги населения перед теплосетями, которые накопились с 2008 года».
Как отметил глава Невельского района, работа по сбору платежей ведется, злостных неплательщиков – всего 5%, но зато сумма задолженности у некоторых из них достигает 300 тысяч рублей. Соответственно, предприятие недополучает деньги, поставщики газа и электричества – своевременную оплату, налоговики начисляют пени, в итоге отопительный сезон оказывается под угрозой. Включать эти затраты в тариф и перекладывать на плечи населения неправильно, считает Ващенков, но проблему решать нужно, возможно, на законодательном уровне.
«Мы должны сдерживать рост тарифов для населения, в этом вопросе я вас поддержу, – отметил Александр Козловский. – С другой стороны, мы должны понимать, что идут инфляционные процессы, растет стоимость энергоносителей, какие-то корректировки надо вносить».
Депутат Госдумы проанонсировал, что 1 декабря в Пскове состоится Форум общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО) Советов муниципальных образований СЗФО, который организуется под патронажем президента ОКМО, первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктора Кидяева.
«Мы планируем пригласить на этот форум министра строительства и ЖКХ Михаила Меня и представителей муниципалитетов, так что у вас будет возможность задать ему этот вопрос», – сказал парламентарий, подчеркнув, что он также будет прорабатывать пути решения этой проблемы с министерствами и ведомствами.
«Хочу попросить разобраться в ситуации с ЖКХ, – сказал глава района Александр Ващенков. – Эта тема касается не только Невельского района. Начался отопительный сезон, а совокупная задолженность потребителей тепла, в первую очередь, населения в России перевалила за триллион рублей. Непростая ситуация и в нашем районе: наше теплоснабжающее предприятие задолжало поставщикам примерно 30 миллионов рублей, такую же сумму составляют долги населения перед теплосетями, которые накопились с 2008 года».
Как отметил глава Невельского района, работа по сбору платежей ведется, злостных неплательщиков – всего 5%, но зато сумма задолженности у некоторых из них достигает 300 тысяч рублей. Соответственно, предприятие недополучает деньги, поставщики газа и электричества – своевременную оплату, налоговики начисляют пени, в итоге отопительный сезон оказывается под угрозой. Включать эти затраты в тариф и перекладывать на плечи населения неправильно, считает Ващенков, но проблему решать нужно, возможно, на законодательном уровне.
«Мы должны сдерживать рост тарифов для населения, в этом вопросе я вас поддержу, – отметил Александр Козловский. – С другой стороны, мы должны понимать, что идут инфляционные процессы, растет стоимость энергоносителей, какие-то корректировки надо вносить».
Депутат Госдумы проанонсировал, что 1 декабря в Пскове состоится Форум общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО) Советов муниципальных образований СЗФО, который организуется под патронажем президента ОКМО, первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктора Кидяева.
«Мы планируем пригласить на этот форум министра строительства и ЖКХ Михаила Меня и представителей муниципалитетов, так что у вас будет возможность задать ему этот вопрос», – сказал парламентарий, подчеркнув, что он также будет прорабатывать пути решения этой проблемы с министерствами и ведомствами.
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