На этой неделе псковичи могут выбрать эскиз Ганзейского знака

Автор-победитель получит денежный приз

В Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной до конца недели размещена выставка эскизных проектов Ганзейского знака. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.



Открытый конкурс проектов ганзейского знака проводит Управление культуры администрации города. Псковичей приглашают посетить выставку и выразить своё мнение в книге отзывов (об этом подробно уже сообщала «Псковская правда»).



Лучшие работы конкурса будут отмечены грамотами. Победитель получит денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Знак установят к Международным Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в Пскове в 2019 году, предположительно в сквере на Золотой набережной.



Конкурсная комиссия состоит из 15 человек. Это представители общественности, художники, архитекторы и искусствоведы. Возглавляет комиссию глава Пскова Иван Цецерский. Мнение жителей также будет учитываться.