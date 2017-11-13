Памятник Кирову освежат

Скульптура была отлита на заводе «Монументскульптура» в Ленинграде

Ремонт постамента памятника государственному деятелю Сергею Кирову проводится в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.



На сегодняшний день, согласно проекту, ремонтируют швы между гранитными блоками и переделывают конструкцию цветочницы с применением старого материала. Самой скульптуры, объекта культурного наследия регионального значения, ремонтные работы не коснутся. Кроме того, в перечень работ входит гидроструйная очистка постамента и скульптуры от известковых отложений и налета.



В следующем сезоне планируется провести благоустройство сквера у Дома Советов: обустроить освещение, заменить покрытие пешеходных дорожек, установить малые архитектурные формы.

Справка Памятник С.М. Кирову у здания администрации Псковской области открыт 5 января 1946 года на месте уничтоженного в войну бюста.