13 Ноября 2017
Псков
+3 .. +5 °C
Великие Луки
+2 .. +4 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуРастущий ПсковИстории успешных стартаповПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Памятник Кирову освежат

13 Ноября 2017 - 16:10
Главная → Хроника дня
Скульптура была отлита на заводе «Монументскульптура» в Ленинграде
Ремонт постамента памятника государственному деятелю Сергею Кирову проводится в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На сегодняшний день, согласно проекту, ремонтируют швы между гранитными блоками и переделывают конструкцию цветочницы с применением старого материала. Самой скульптуры, объекта культурного наследия регионального значения, ремонтные работы не коснутся. Кроме того, в перечень работ входит гидроструйная очистка постамента и скульптуры от известковых отложений и налета.

В следующем сезоне планируется провести благоустройство сквера у Дома Советов: обустроить освещение, заменить покрытие пешеходных дорожек, установить малые архитектурные формы.
 

Справка

Памятник С.М. Кирову у здания администрации Псковской области открыт 5 января 1946 года на месте уничтоженного в войну бюста. 
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Игроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёдХрамы в МелётовоКарапузы вышли на старт зрелищного семейного праздникаПсков радуется первому снегу
Весь фото архив

Видео

Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 8 ноября. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 15 ноября
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия: Полуфинал

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуРастущий ПсковИстории успешных стартаповПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50