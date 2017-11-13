Теплоснабжающие организации Себежского района получат поддержку администрации области

Врио губернатора Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой Себежского района Леонидом Курсенковым, сообщили "Псковской правде" в пресс-службе администрации региона. Главной темой встречи, которая прошла в понедельник, 13 ноября, стала работа жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период.



Леонид Курсенков рассказал, что на сегодня в муниципалитете сложилась непростая ситуация с запасами топлива для 22 муниципальных котельных, которые работают на древесине и щепе. В этом году рыночная стоимость этих видов топлива резко выросла, и муниципальные теплоснабжающие предприятия испытывают финансовые трудности в обеспечении необходимых запасов древесины.

«Какая сейчас первоочередная потребность в деньгах?» — спросил Михаил Ведерников.

«Надо 7 миллионов, чтобы закрыть вопрос, остальное можем наработать, поскольку за последние годы предприятия сработали с прибылью», — ответил глава Себежского района.

Врио губернатора заверил, что администрация области окажет поддержку муниципалитету — в кратчайшие сроки будет рассмотрена возможность выделения району бюджетного кредита.