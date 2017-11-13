Гречка «Тригорского» спасла кур «Синявинской»

Рекордный урожай гречки удалось собрать в Псковской области. Одно из сельхозпредприятий, где это удалось сделать, несмотря на дождливое лето, — ООО «Тригорское». Здесь закупили современные тракторы и в итоге смогли спасти 70% урожая, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Минсельхоза России.



Gроизводством гречихи в Псковской области занимаются два сельскохозяйственных товаропроизводителя: ООО «Агротехнологии» Палкинского района и ООО «Тригорское» Пушкиногорского района. Посевная площадь гречихи составляет 300 га. Уборочная площадь 2017 года составила 220 га, валовой сбор 160 тонн, при урожайности 7,2 ц/га.



В этом году ООО «Тригорское» стало в прямом смысле стратегическим предприятием. За спасением сюда обратилась одна из крупнейших в Европе птицефабрик — «Синявинская». Куры могли просто умереть с голоду, оставшись без зерна. Причина — все вагоны для транспортировки злаков были переброшены на юг: там срочно продавали за рубеж рекордный урожай. «Тригорское» несколько недель спасало: машинами вывозили в Ленобласть по 400 тонн зерна в день.

