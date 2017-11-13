Михаила Задорнова похоронят в Юрмале
13 Ноября 2017 - 14:26Главная → Хроника дня
Писатель и сатирик Михаил Задорнов будет похоронен в Юрмале 15 ноября, сообщила его семья на официальной странице артиста в Вконтакте.ру.
«15 ноября в 11:00 в соборе Александра Невского в Риге начнётся отпевание, после которого Михаил будет похоронен в Юрмале на кладбище Яундубулты рядом со своим отцом», — говорится в сообщении.
«Спасибо всем, кто поддержал нас в эти тяжелые дни. Благодарим вас за теплые слова, сочувствие, проявленную вами деликатность. Мы всегда знали, что у Михаила интеллигентный зритель», - поблагодарила поклонников семья артиста.
Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. В 1982 году состоялось первое выступление сатирика на Центральном телевидении СССР. Во второй половине 1980-х Михаил Задорнов начал выступать с собственными концертными программами, отмечает ТАСС. В октябре 2016 года Задорнов сообщил в социальной сети о «серьезнейшем недуге» и предстоящем курсе химиотерапии.
Михаил Задорнов умер 10 ноября на 70-м году жизни.
Сатирик неоднократно бывал с гастролями в Пскове, в последний раз - в октябре 2014 года.
Фото с сайта politland.com
«15 ноября в 11:00 в соборе Александра Невского в Риге начнётся отпевание, после которого Михаил будет похоронен в Юрмале на кладбище Яундубулты рядом со своим отцом», — говорится в сообщении.
«Спасибо всем, кто поддержал нас в эти тяжелые дни. Благодарим вас за теплые слова, сочувствие, проявленную вами деликатность. Мы всегда знали, что у Михаила интеллигентный зритель», - поблагодарила поклонников семья артиста.
Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. В 1982 году состоялось первое выступление сатирика на Центральном телевидении СССР. Во второй половине 1980-х Михаил Задорнов начал выступать с собственными концертными программами, отмечает ТАСС. В октябре 2016 года Задорнов сообщил в социальной сети о «серьезнейшем недуге» и предстоящем курсе химиотерапии.
Михаил Задорнов умер 10 ноября на 70-м году жизни.
Сатирик неоднократно бывал с гастролями в Пскове, в последний раз - в октябре 2014 года.
Фото с сайта politland.com
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