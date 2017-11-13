Александр Козловский: Вопрос отопительного сезона – один из основных в Невельском районе

Депутат Госдумы Александр Козловский в рамках региональной недели посетил Невельский район, где встретился с активом. В встрече также принимало участие руководство муниципалитета во главе с Александром Ващенковым.



«Обсуждаем вопросы, актуальные для каждого муниципалитета: ЖКХ, отопительный сезон, ремонт кровли Невельской гимназии, окончание реконструкции городской больницы, программу «Комфортная городская среда». – написал на свой странце в фейсбуке Александр Козловский. - Будем работать над решением этих вопросов на региональном и федеральном уровне, вместе с Михаилом Юрьевичем Ведерниковым, который вплотную работает над решением проблем региона, и при поддержке Андрея Анатольевича Турчака, который отстаивает интересы области в Совете Федерации».



По мнению депутата Госдумы, «нужно максимально использовать возможности партийных проектов «Единой России»: «Тем более, что в Невельском районе уже работает программа «Парки малых городов».



Александр Козловский особо отметил, что одна из основных тем разговора в Невеле – отопительный сезон. «Из 25 котельных газовых только 4, остальные работают на угле и дровах, - пишет депутат. - Но местные небольшие лесозаготовители неохотно участвуют в конкурсах по 44-му ФЗ - нужно регистрироваться на электронной площадке, оформлять электронный ключ и т.д. Ситуация, при которой в некоторых котельных есть только трехдневный запас дров - недопустима. Но и запускать крупные компании, которые будут массово вырубать леса, тоже. Мы уже обсуждали это вопрос с врио губернатора Михаилом Ведерниковым, будем искать выход, чтобы и работать местным лесозаготовителям было проще, но и ответственность по обеспечению топливом котельных они несли».



Фото со страницы Александра Козловского в facebook

