13 Ноября 2017
Псков
+3 .. +5 °C
Великие Луки
+2 .. +4 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуРастущий ПсковИстории успешных стартаповПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Александр Козловский: Вопрос отопительного сезона – один из основных в Невельском районе

13 Ноября 2017 - 11:20
Главная → Хроника дня
Депутат Госдумы Александр Козловский в рамках региональной недели посетил Невельский район, где встретился с активом. В встрече также принимало участие руководство муниципалитета во главе с Александром Ващенковым.
 
«Обсуждаем вопросы, актуальные для каждого муниципалитета: ЖКХ, отопительный сезон, ремонт кровли Невельской гимназии, окончание реконструкции городской больницы, программу «Комфортная городская среда». – написал на свой странце в фейсбуке Александр Козловский. - Будем работать над решением этих вопросов на региональном и федеральном уровне, вместе с Михаилом Юрьевичем Ведерниковым, который вплотную работает над решением проблем региона, и при поддержке Андрея Анатольевича Турчака, который отстаивает интересы области в Совете Федерации».
 
По мнению депутата Госдумы, «нужно максимально использовать возможности партийных проектов «Единой России»: «Тем более, что в Невельском районе уже работает программа «Парки малых городов».
 
Александр Козловский особо отметил, что одна из основных тем разговора в Невеле – отопительный сезон. «Из 25 котельных газовых только 4, остальные работают на угле и дровах, - пишет депутат. - Но местные небольшие лесозаготовители неохотно участвуют в конкурсах по 44-му ФЗ - нужно регистрироваться на электронной площадке, оформлять электронный ключ и т.д. Ситуация, при которой в некоторых котельных есть только трехдневный запас дров - недопустима. Но и запускать крупные компании, которые будут массово вырубать леса, тоже. Мы уже обсуждали это вопрос с врио губернатора Михаилом Ведерниковым, будем искать выход, чтобы и работать местным лесозаготовителям было проще, но и ответственность по обеспечению топливом котельных они несли».

Фото со страницы Александра Козловского в facebook
 
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Игроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёдХрамы в МелётовоКарапузы вышли на старт зрелищного семейного праздникаПсков радуется первому снегу
Весь фото архив

Видео

Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 8 ноября. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 15 ноября
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия: Полуфинал

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуРастущий ПсковИстории успешных стартаповПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50