Названо имя нового директора Псковской областной филармонии

Новым директором Псковской областной филармонии стала Елизавета Барышникова. Об этом сообщает Псковской агентство информации, ссылаясь главу Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрия Месхиева.



13 ноября, в 12.00 коллективу филармонии представят нового директора.





Фото из личной страницы ВКонтакте.

«Несколько лет до этого Елизавета Барышникова работала заместителем художественного руководителя театра, потом была на дипломатической службе, сейчас вернулась в Псков и мы её позвали в филармонию», - уточнил Дмитрий Месхиев.



Предыдущий директор областной филармонии Артём Татаренко в ближайшее время возглавит подразделение ТКД, которое займется подготовкой Ганзейских дней.