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Названо имя нового директора Псковской областной филармонии

13 Ноября 2017 - 10:51
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Новым директором Псковской областной филармонии стала Елизавета Барышникова. Об этом сообщает Псковской агентство информации, ссылаясь главу Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрия Месхиева.

13 ноября, в 12.00 коллективу филармонии представят нового директора.

Фото из личной страницы ВКонтакте.

«Несколько лет до этого Елизавета Барышникова работала заместителем художественного руководителя театра, потом была на дипломатической службе, сейчас вернулась в Псков и мы её позвали в филармонию», - уточнил Дмитрий Месхиев.

Предыдущий директор областной филармонии Артём Татаренко в ближайшее время возглавит подразделение ТКД, которое займется подготовкой Ганзейских дней.

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