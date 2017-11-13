Юрий Павлов избран главой Гдовского района

По предварительным итогам досрочных выборов главы Гдовского района победу одержал Юрий Павлов, глава администрации Гдова. Он набрал 54,1% (2283 голоса), сообщили «Псковской правде» в Избирательной комиссии Псковской области.



Второе место у врио главы района Николая Капитонова, кандидата от «Единой России». Он набрал 40,52%, или 1710 голосов.



Третье место заняла фельдшер скорой помощи Жанна Романчук от ЛДПР - 1,72%, кандидат партии «Коммунисты России» Дмитрий Иванов получил 1,35%, а кандидат «Партии роста» Игорь Романов - 0,9%.



Отметим, что на предыдущих выборах главы Гдовского района в сентябре 2014 года, в которых Юрий Павлов также участвовал, он занял второе место, получив 39,35% (1816 голоса). Победитель тех выборов Михаил Разумнов получил 50,53%, 2332 голосов.