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Жалоб на ход голосования в Гдовском районе не поступало — член ЦИК РФ Александр Кинев

12 Ноября 2017 - 18:47
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Жалоб или замечаний на ход голосования на досрочных выборах главы Гдовского района от кандидатов и избирателей не поступало, сообщил член Центральной избирательной комиссии России с правом решающего голоса Александр Кинев. В воскресенье, 12 ноября, он и его коллега Александр Клюкин работают на территории муниципалитета.

«Мы объехали участки в Гдове и окрестностях. Есть небольшие шероховатости, но в целом выборы хорошо организованы, проходят в спокойной обстановке и в соответствии с законодательством Российской Федерации, как это и должно быть», — цитирует слова Кинева пресс-служба администрации региона.

Член ЦИК также отметил высокую явку избирателей. По данным на 15.00, свой гражданский долг выполнили 27,3% избирателей, что значительно превышает показатель в Единый день голосования 10 сентября.

Напомним, что голосование за кандидатов на должность руководителя Гдовского района продлится до 20.00. На этот пост претендуют пять человек: Игорь Романов («Партия роста»), Дмитрий Иванов («Коммунисты России»), Юрий Павлов («Яблоко»), Жанна Романчук (ЛДПР) и Николай Капитонов («Единая Россия»).

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