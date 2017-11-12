Член Центризбиркома отметил высокую активность избирателей на выборах главы Гдовского района

Досрочные выборы Главы Гдовского района проходят в соответствии с избирательным законодательством. Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии России, куратор избирательной системы Псковской области Александр Клюкин в воскресенье, 12 ноября.

Онтуже посетил семь избирательных участков в Гдовском районе и ни на одном из них не было ни одной жалобы на организацию работы участковых и территориальной избирательных комиссий. В этой связи Клюкин поблагодарил областную избирательную комиссию за хорошую организацию работы.

«На 12 часов явка составила более 13%. Это говорит о том, что с большим интересом люди отнеслись к выборам. Я сравниваю этот показатель с одними из выборов в Ярославской области, где за день явка составила 6%. А здесь, где ни бываю, вижу поток людей: приходят семьями, с маленькими детьми, по одному», — отметил член Центризбиркома высокую активность жителей Гдовского района. «В районе удалось создать конкурентную среду», — заключил он.



Добавим, что по данным облизбиркома на 15 часов явка составила 27,3%.

Напомним, что на должность руководителя муниципального образования претендуют пять человек: Игорь Романов («Партия роста»), Дмитрий Иванов («Коммунисты России»), Юрий Павлов («Яблоко»), Жанна Романчук (ЛДПР) и Николай Капитонов («Единая Россия»). Голосование продлится до 20.00.