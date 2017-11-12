12 Ноября 2017
Псков
+2 .. +4 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуРастущий ПсковИстории успешных стартаповПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

​Николай Цветков: Голосование в Гдовском районе проходит в штатном режиме

12 Ноября 2017 - 14:21
Главная → Хроника дня
Досрочное голосование на выборах главы Гдовского района проходит в штатном режиме, сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков в воскресенье, 12 ноября. «Серьезных нарушений нет», - сообщил он.

По мнению председателя облизбиркома,  явка избирателей на выборах является достаточно высокой: на 12:00  проголосовали 1308 человек, что составило 13,42 %.

 «Такой показатель в два раза выше, чем был в Единый день голосования 10 сентября.  Это свидетельствует о том, что население района в выборах заинтересовано, выборы высококонкурентные», - сказал Николай Цветков.

Гражданский и общественный контроль на досрочных выборах Главы Гдовского района осуществляют 122 человека. Среди них – два члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, сотрудники аппарата ЦИК РФ, члены областного избиркома,  члены комиссий с правом совещательного голоса от политических партий и кандидатов, а также представители средств массовой информации.

«Это рекордное количество наблюдателей по соотношению с членами участковых и территориальных избирательных комиссий», - отметил руководитель облизбиркома.

Члены избирательных комиссий, по его словам,  работают слаженно, осуществляется выезд бригад  к избирателям, которые не могут самостоятельно прибыть на избирательный участок для голосования.
За порядком на выборах следят правоохранительные органы. Вместе с Пограничным Управлением ФСБ России по Псковской области они также осуществляют  паспортный контроль в погранзоне.

На должность Главы Гдовского района  претендуют пять кандидатов:  Игорь Романов («Партия роста»), Дмитрий Иванов («Коммунисты России»), Юрий Павлов («Яблоко»), Жанна Романчук (ЛДПР) и Николай Капитонов («Единая Россия»). Голосование  продлится до 20.00.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Игроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёдХрамы в МелётовоКарапузы вышли на старт зрелищного семейного праздникаПсков радуется первому снегу
Весь фото архив

Видео

Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 8 ноября. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 15 ноября
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия: Полуфинал

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуРастущий ПсковИстории успешных стартаповПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50