​Николай Цветков: Голосование в Гдовском районе проходит в штатном режиме

Досрочное голосование на выборах главы Гдовского района проходит в штатном режиме, сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков в воскресенье, 12 ноября. «Серьезных нарушений нет», - сообщил он.



По мнению председателя облизбиркома, явка избирателей на выборах является достаточно высокой: на 12:00 проголосовали 1308 человек, что составило 13,42 %.



«Такой показатель в два раза выше, чем был в Единый день голосования 10 сентября. Это свидетельствует о том, что население района в выборах заинтересовано, выборы высококонкурентные», - сказал Николай Цветков.



Гражданский и общественный контроль на досрочных выборах Главы Гдовского района осуществляют 122 человека. Среди них – два члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, сотрудники аппарата ЦИК РФ, члены областного избиркома, члены комиссий с правом совещательного голоса от политических партий и кандидатов, а также представители средств массовой информации.



«Это рекордное количество наблюдателей по соотношению с членами участковых и территориальных избирательных комиссий», - отметил руководитель облизбиркома.



Члены избирательных комиссий, по его словам, работают слаженно, осуществляется выезд бригад к избирателям, которые не могут самостоятельно прибыть на избирательный участок для голосования.

За порядком на выборах следят правоохранительные органы. Вместе с Пограничным Управлением ФСБ России по Псковской области они также осуществляют паспортный контроль в погранзоне.



На должность Главы Гдовского района претендуют пять кандидатов: Игорь Романов («Партия роста»), Дмитрий Иванов («Коммунисты России»), Юрий Павлов («Яблоко»), Жанна Романчук (ЛДПР) и Николай Капитонов («Единая Россия»). Голосование продлится до 20.00.