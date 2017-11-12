На 10 утра 3,95 % составила явка на выборах в Гдовском районе

На 10.00 часов явка на досрочных выборах главы Гдовского района составила 3,95 %, на время это время проголосовали 385 человек, сообщили "Псковской правде" в облизбиркоме.



На избирательных участках присутствуют более 120 наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса от политических партий и кандидатов, а также представители средств массовой информации.



В Гдовском районе в 08:00 стартовали выборы главы муниципальног образования. Работают 20 избирательных участков. Голосование завершится в 20:00 часов.



Напомним, на должность главы муниципального образования претендуют 5 человек.

