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Псков примет всероссийский конкурс народной песни

12 Ноября 2017 - 10:12
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17-19 ноября в Городском культурном центре Пскова пройдет IX Всероссийский фестиваль-конкурс юных исполнителей народной песни «У Лукоморья». В нем примут участие более 120 исполнителей. На фестиваль-конкурс приедут коллективы и солисты в возрасте от 6 до 17 лет из Московской, Брянской, Орловской, Тульской, Рязанской, Самарской, Ярославской, Псковской областей и Республики Карелии.

В конкурсной программе певческих ансамблей будут представлены народные песни в аутентичном или обработанном виде, оригинальные авторские сочинения, игры, фрагменты праздников и обрядов с использованием народной хореографии и театрализации. Большинство участников фестиваля включат в репертуар местный фольклорный материал. Обязательным условием для солистов и певческих ансамблей будет исполнение народной песни без музыкального сопровождения.

В программе фестиваля конкурсные прослушивания, мастер-классы по исполнительству народной музыки, выездные концерты и творческие встречи, гала-концерт лучших исполнителей.

Жюри фестиваля-конкурса возглавит заслуженный артист России, заведующий отделом фольклора Государственного Российского Дома народного творчества, профессор Московского государственного института культуры Пётр Сорокин.

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