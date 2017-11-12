Автобус №101 будет дважды заезжать в Черняковицы

Остальное расписание остается прежним

С 14 ноября изменяется расписание движения автобуса по маршруту №101 «Псков – Торошино – Крипецкое». Отправление автобуса с автовокзала «Псков» на 7.55 переносится на 10 минут раньше – на 7.45. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».



В связи с обращениями директора Торошинской средней школы и главы Торошинской волости Псковского района автобус будет заезжать в Черняковицы для удобства подвоза школьников. Раньше они добирались самостоятельно до автобусной остановки на федеральной автодороге.



Автобус №101 будет делать остановку в д. Черняковицы в 8.10, в 8.12 будет совершать разворот в садах «Черняковицы» и в 8.14 снова будет останавливаться в д. Черняковицы.

Будет использоваться разворотная площадка в садах «Черняковицы» (которой также пользуется автобус по маршруту №119), поскольку условия не позволяют развернуться в самой деревне.



Кроме того, автобус по маршруту №101 из Крипецкого в 15.50 заезжает в сады «Черняковицы». Отправление из садов на Псков в 16.20.



Изменения 30 октября согласованы с Государственным комитетом Псковской области по транспорту и с администрацией Псковского района. Нововведения вступят в силу в первый рабочий день после окончания школьных каникул (продолжаются с 7 по 13 ноября в Торошинской школе).