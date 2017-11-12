12 Ноября 2017
Псков
+2 .. +4 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуРастущий ПсковИстории успешных стартаповПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Автобус №101 будет дважды заезжать в Черняковицы

12 Ноября 2017 - 10:08
Главная → Хроника дня
Остальное расписание остается прежним
С 14 ноября изменяется расписание движения автобуса по маршруту №101 «Псков – Торошино – Крипецкое». Отправление автобуса с автовокзала «Псков» на 7.55 переносится на 10 минут раньше – на 7.45. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

В связи с обращениями директора Торошинской средней школы и главы Торошинской волости Псковского района автобус будет заезжать в Черняковицы для удобства подвоза школьников. Раньше они добирались самостоятельно до автобусной остановки на федеральной автодороге.

Автобус №101 будет делать остановку в д. Черняковицы в 8.10, в 8.12 будет совершать разворот в садах «Черняковицы» и в 8.14 снова будет останавливаться в д. Черняковицы.
Будет использоваться разворотная площадка в садах «Черняковицы» (которой также пользуется автобус по маршруту №119), поскольку условия не позволяют развернуться в самой деревне.

Кроме того, автобус по маршруту №101 из Крипецкого в 15.50 заезжает в сады «Черняковицы». Отправление из садов на Псков в 16.20.

Изменения 30 октября согласованы с Государственным комитетом Псковской области по транспорту и с администрацией Псковского района. Нововведения вступят в силу в первый рабочий день после окончания школьных каникул (продолжаются с 7 по 13 ноября в Торошинской школе).
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Игроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёдХрамы в МелётовоКарапузы вышли на старт зрелищного семейного праздникаПсков радуется первому снегу
Весь фото архив

Видео

Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 8 ноября. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 15 ноября
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия: Полуфинал

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуРастущий ПсковИстории успешных стартаповПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50