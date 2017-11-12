ОМОНовцы задержали в Пскове семерых парней «под наркотиками»

Молодым людям грозит административное наказание

В Пскове сотрудники ОМОН задержали семь человек с признаками наркотического опьянения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.



Вечером 10 ноября, в ходе совместных с ОКОН УМВД России по городу Пскову оперативно-профилактических мероприятий, на территории микрорайона «Запсковье», сотрудники ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области задержали двоих молодых людей с признаками наркотического опьянения.



А территории микрорайона «Завеличье», росгвардейцы задержали группу граждан из пяти человек, у которых также обнаружены признаки наркотического опьянения.



Изъяты приспособления для употребления наркотиков.