ОМОНовцы задержали в Пскове семерых парней «под наркотиками»
12 Ноября 2017 - 10:06Главная → Хроника дня
Молодым людям грозит административное наказание
В Пскове сотрудники ОМОН задержали семь человек с признаками наркотического опьянения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.
Вечером 10 ноября, в ходе совместных с ОКОН УМВД России по городу Пскову оперативно-профилактических мероприятий, на территории микрорайона «Запсковье», сотрудники ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области задержали двоих молодых людей с признаками наркотического опьянения.
А территории микрорайона «Завеличье», росгвардейцы задержали группу граждан из пяти человек, у которых также обнаружены признаки наркотического опьянения.
Изъяты приспособления для употребления наркотиков.
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