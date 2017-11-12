В Гдовском районе выбирают главу муниципалитета

В воскресенье, 12 ноября, в 8.00 мск на досрочных выборах главы Гдовского района открылись все 20 избирательных участков, сообщили «Псковской правде» в Избирательной комиссии Псковской области.



В избирательный бюллетень внесены пять фамилий:



Дмитрий Иванов, 1976 года рождения, первый секретарь комитета Псковского областного отделения политической партии «Коммунисты России», выдвинут региональным отделением партии «Коммунисты России»;



Николай Капитонов, 1957 года рождения, первый заместитель главы Гдовского района, выдвинут районным местным отделением партии «Единая Россия»;



Юрий Павлов, 1960 года рождения, глава администрация городского поселения «Гдов», проживает в Гдовской районе, выдвинут региональным отделением партии «Яблоко»;



Игорь Романов, 1977 года рождения, директор ООО «ПХМК Карельский гранит - Псков», выдвинут региональным отделением «Партии Роста»;



Жанна Романчук, 1972 года рождения, фельдшер скорой медицинской помощи, ГБУЗ «Сланцевская межрайонная больница», выдвинута региональным отделением партии ЛДПР.



Голосование продлится до 20.00 часов.



Напомним, необходимость проведения досрочных выборов главы Гдовского района возникла в связи с тем, что 25 июля Собрание депутатов Гдовского района на сессии приняло отставку главы района Михаила Разумнова.