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Рыбопереработчик из Себежа 10 лет добивается разрешения поставить ларек на рынке

11 Ноября 2017 - 15:21
Главная → Хроника дня
Бизнесмен пригласил в город врио губернатора

Предприниматель из Себежа Алексей Фролов 10 лет не может добиться у местных властей разрешения поставить на рынке ларек. Об этом сам бизнесмен, занимающийся рыбопереработкой и дальнейшей реализацией готовой продукции, рассказал на сайте губернатора Псковской области.
 
«Почти 10 лет пытаюсь добиться куска земли для размещения нестационарного торгового объекта в невыгодном для властей месте - на рынке, а точнее - у входа в него. За эти годы собрано куча различных отписок со всевозможных инстанций: и про якобы нарушения норм пожарной безопасности, и про въезд (и это с трафиком около 6 машин в день и наличии ещё 2 въездов!) - всё тщетно. Администрация сопротивляется всеми доступными ей средствами», - утверждает автор сообщения.
 
Фролов жалуется, что «сейчас Себеж, застраивается «Пятёрочками», павильонами, вместо жилых домов вырастают очередные торговые залы. Земля  активно «сливается» в частные руки и, думается мне, в скором времени такую же участь ждёт и рынок. Если Вы, Михаил Юрьевич, изыскали б возможность и посетили наше «небесное место» в желании разобраться в моей (а может, и не только) проблеме, было бы замечательно».
 
Напомним, сайт губернатора Псковской области возобновил работу 10 ноября после перерыва почти в месяц и теперь располагается по адресу Ведерников.РФ.
 

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