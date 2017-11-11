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Прокуратура заставила трех пушкиногорцев провериться на туберкулез

11 Ноября 2017 - 11:07
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После иска в суд жители Пушкинских Гор добровольно пришли в поликлинику

Как пояснили «Псковской правде» в надзорном ведомстве, приказом Минздрава России от 21.03.2017 № 124н лица, освобожденные из следственных изоляторов и исправительных учреждений, подлежат профилактическим осмотрам на наличие туберкулеза вне зависимости от наличия или отсутствия признаков заболевания. Осмотр они должны проходить дважды в год в течение первых двух лет после освобождения.
 
Прокурорской проверкой установлено, что три жителя Пушкиногорского района после отбытия наказания и освобождения из мест лишения свободы весной 2016 года не исполнили указанную выше обязанность по прохождению профилактического медицинского осмотра, чем создали реальную угрозу как своему здоровью, так и здоровью окружающих людей.
 
С целью защиты прав граждан прокуратурой района в Пушкиногорский районный суд были поданы исковые заявления о понуждении данных лиц к прохождению медицинских профилактических осмотров.
 
- В октябре 2017 года все исковые заявления судом рассмотрены, - рассказал «Псковской правде» и.о. прокурора Пушкиногорского района Роман Щемелв, - граждане в добровольном порядке прошли медицинский осмотр, в связи с чем исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
 

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