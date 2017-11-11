В Великих Луках горел дом, а в Палкинском районе – баня

Опубликована сводка пожаров за минувшие сутки

В пятницу, 10 ноября, в 13:05 поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу: Великие Луки, ул. Ползунова д.5. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек.



В 23:55 поступило сообщение о возгорании бани по адресу: Палкинский район, Качановская волость, деревня Горбунова Гора. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.



ВАЖНО



Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8 (8112) 79-99-99.

