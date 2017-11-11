В Великих Луках из общежития пропал освобожденный по УДО

Опубликованы приметы разыскиваемого

Уголовным розыском ОМВД России по городу Великие Луки разыскивается Васильев Евгений Витальевич, 1985 года рождения. В апреле 2017 года мужчина был досрочно освобожден из мест лишения свободы и прибыл в Великие Луки, где проживал в общежитии по улице Дружбы.







ПРИМЕТЫ



На вид 31 год, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, смуглое, очень широкие темные брови, глаза карие, волосы прямые черные. Носит короткую стрижку. Размер обуви 41-43. Был обут в голубые кроссовки с подошвой салатового цвета.



ВАЖНО



Всех, кто располагает информацией о местонахождении Васильева Евгения Витальевича, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 8 (81153) 5-27-94 или 02.

