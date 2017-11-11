В Великих Луках из общежития пропал освобожденный по УДО
Уголовным розыском ОМВД России по городу Великие Луки разыскивается Васильев Евгений Витальевич, 1985 года рождения. В апреле 2017 года мужчина был досрочно освобожден из мест лишения свободы и прибыл в Великие Луки, где проживал в общежитии по улице Дружбы.
ПРИМЕТЫ
На вид 31 год, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, смуглое, очень широкие темные брови, глаза карие, волосы прямые черные. Носит короткую стрижку. Размер обуви 41-43. Был обут в голубые кроссовки с подошвой салатового цвета.
ВАЖНО
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Васильева Евгения Витальевича, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 8 (81153) 5-27-94 или 02.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опубликована сводка пожаров за минувшие сутки. В Великих Луках горел дом, а в Палкинском районе – баня (подробнее).
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Прокуратура заставила трех пушкиногорцев провериться на туберкулез11:07
- В Великих Луках горел дом, а в Палкинском районе – баня10:49
- В Великих Луках из общежития пропал освобожденный по УДО10:31
- Псковские правоохранители отметили 100-летие советской милиции10:08
- ВЕДЕРНИКОВ.РФ: У врио губернатора появился свой сайт10.11, 13:03
- Осталось 2 дня: первый этап «ПервоКЛАССной баталии» подходит к концу10.11, 11:40
- Троих жителей Псковской области могут посадить за «пьяную» езду10.11, 11:24
- Не стало писателя-сатирика Михаила Задорнова10.11, 11:02
- Владимир Колокольцев поздравил полицейских с профессиональным праздником (ВИДЕО)10.11, 10:44
- Михаил Ведерников обсудил с главами муниципалитетов подходы к проекту бюджета-201810.11, 09:02
- С юбилеем «Псковскую правду» поздравил глава региона Михаил Ведерников09.11, 19:40
- Новая универсальная спортплощадка открылась в Пыталово09.11, 19:12
- В «Газпроме» пожелали сотрудникам «Псковской правды» дальнейших успехов в профессии09.11, 18:32
- Елена Бибикова: «Псковская правда» - отражение всей жизни псковской земли09.11, 17:50
- Псковская область продолжит сотрудничество со Стратегическим партнерством "Северо-Запад"09.11, 17:01
- Андрей Турчак продолжает формировать свою команду в «Единой России»09.11, 16:28
- Оксана Ширан будет работать с Андреем Турчаком в Москве09.11, 14:14
- Александр Козловский: «Псковская правда» долгие годы будет востребованной жителями области09.11, 13:42
- Благодаря второму экрану псковичи могут отслеживать автобусы в реальном времени09.11, 12:01
- Александр Котов: «Псковская правда» проживает каждое событие вместе с земляками09.11, 11:53
Лидеры обсуждений
- Автор аккаунта в поддержку врио губернатора Ведерникова: Все началось в шутку
- Ганзейский знак выбирают из семи проектов
- Профессор Алексей Беляев: Онкоцентров, как в Пскове, единицы по России
- Продала квартиру и осталась должна
- Городской лес превратят в зону отдыха
- Центр лечения хронических сердечников появится в Пскове
- Квитанции за капремонт приходят на умершую маму
- ТОП-6: Сапоги из ЭВА для зимней рыбалки Nordman
- Сегодня ночью в Себеже произошел пожар
- Михаил Ведерников подверг подчиненных критике за излишнюю мягкость