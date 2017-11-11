Псковские правоохранители отметили 100-летие советской милиции
В Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоялась торжественная церемония, посвященная Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации и 100-летию советской милиции. С праздником 10 ноября стражей порядка тепло поздравили врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, руководители исполнительной и законодательной власти, а также правоохранительных органов.
Высокие гости отметили повышение уровня защищенности граждан.
В своих выступлениях почетные гости дали высокую оценку деятельности полиции региона по обеспечению общественной безопасности и пресечению преступных проявлений. Подчеркивалось, что благодаря целенаправленной и эффективной работе полицейских повышается уровень защищенности граждан и, тем самым, укрепляется престиж органов внутренних дел.
Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, обращаясь к собравшимся, выразил глубокую признательность ветеранам милиции за помощь в обучении и профессиональном становлении молодого поколения защитников правопорядка. Он подчеркнул, что личный состав органов внутренних дел области будет и в дальнейшем делать все для успешного выполнения возложенных на него ответственных задач по защите сограждан от преступных посягательств.
Лучшие получили награды.
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, группа сотрудников полиции, отличившихся при выполнении своего служебного долга, была поощрена государственными и ведомственными наградами, Почетными грамотами и ценными подарками. Глава города Пскова Иван Цецерский поздравил начальника медико-санитарной части УМВД России по Псковской области Ивана Дитриха с присвоением ему звания Почетного гражданина города Пскова.
Перед участниками торжества выступили творческий коллектив «Рубеж» УМВД России по Псковской области и ансамбль русской музыки «Псков».
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