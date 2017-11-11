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Псковские правоохранители отметили 100-летие советской милиции

11 Ноября 2017 - 10:08
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В Пскове наградили лучших полицейский

В Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоялась торжественная церемония, посвященная Дню сотрудника  органов внутренних дел Российской Федерации и 100-летию советской милиции.  С праздником 10 ноября стражей порядка тепло поздравили врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, руководители  исполнительной и законодательной власти, а также правоохранительных органов.

Высокие гости отметили повышение уровня защищенности граждан.

 
В своих выступлениях почетные гости дали высокую оценку деятельности  полиции  региона по  обеспечению общественной безопасности и пресечению преступных проявлений. Подчеркивалось, что благодаря целенаправленной и эффективной работе полицейских повышается уровень защищенности граждан и, тем самым, укрепляется  престиж органов внутренних дел.
 
Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, обращаясь к собравшимся, выразил глубокую признательность  ветеранам  милиции за помощь в обучении и профессиональном становлении молодого поколения защитников правопорядка. Он подчеркнул, что личный состав органов внутренних дел области будет и в дальнейшем делать все для успешного выполнения возложенных на него ответственных задач по защите сограждан от преступных посягательств.

Лучшие получили награды.

 
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, группа сотрудников  полиции, отличившихся  при выполнении своего служебного долга, была поощрена государственными и  ведомственными наградами, Почетными грамотами и  ценными подарками. Глава города Пскова Иван Цецерский поздравил начальника медико-санитарной части УМВД России по Псковской области Ивана Дитриха с присвоением ему звания Почетного гражданина города Пскова.
 
Перед участниками торжества выступили творческий коллектив «Рубеж» УМВД России по Псковской области и ансамбль русской музыки «Псков».
 

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Комментарии: 1
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Комментарии

Ольга
11 Ноября 2017 - 11:49
А преми дали мелочные. Себе то то по 100000 и больше.
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