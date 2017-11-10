ВЕДЕРНИКОВ.РФ: У врио губернатора появился свой сайт
10 Ноября 2017 - 13:03Главная → Хроника дня
Михаил Ведерников призвал жителей области активнее высказывать свои предложения
Сайт губернатора Псковской области возобновил работу после обновления по адресу ведерников.рф. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Электронный ресурс предназначен для обратной связи от жителей региона. Здесь будут приниматься все обращения зарегистрированных пользователей. При их публикации можно будет указывать месторасположение объектов, о которых идет речь, на карте Псковской области.
Ответственные лица будут рассматривать каждое обращение и давать ответы.
Отметим, что предыдущие вопросы жителей Псковской области в ближайшее время появятся на сайте ведерников.рф в разделе «Архив».
Электронный ресурс предназначен для обратной связи от жителей региона. Здесь будут приниматься все обращения зарегистрированных пользователей. При их публикации можно будет указывать месторасположение объектов, о которых идет речь, на карте Псковской области.
Ответственные лица будут рассматривать каждое обращение и давать ответы.
Отметим, что предыдущие вопросы жителей Псковской области в ближайшее время появятся на сайте ведерников.рф в разделе «Архив».
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