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Осталось 2 дня: первый этап «ПервоКЛАССной баталии» подходит к концу

10 Ноября 2017 - 11:40
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Во второй тур попадут 25 сильнейших участников

В ближайшее воскресенье станут известны итоги первого этапа ежегодного конкурса «ПервоКЛАССная баталия», в котором участвуют около 500 классов из всех районов области. Сейчас самое время поднажать.

В 12 часов по московскому времени мы остановим голосование и назовем 25 победителей (по одному из каждого района, отдельно – из Великих Лук, отдельно – из Пскова), которые перейдут во второй тур. Информация о его старте появится в течение часа.

25 лидерам придется сразиться за место в тройке финалистов. Итоги полуфинала мы подведем через месяц, 12 декабря.

Третий тур определит самый дружный класс из этих трёх. Подведение окончательных результатов состоится 15 января.

По завершении конкурса «Псковская правда» приедет поздравить самый лучший класс-победитель. Первоклашки и их первый учитель станут героями нашей публикации и получат специальные призы.
 

Как проголосовать

Кликните на ваш район, а затем жмите на звездочку рядом с вашим классом:

Бежаницкий
Великие Луки
Великолукский
Гдовский
Дедовический
Дновский
Красногородский
Куньинский
Локнянский
Невельский
Новоржевский
Новосокольнический
Опочецкий
Островский
Палкинский
Печорский
Плюсский
Порховский
Псков
Псковский
Пустошкинский
Пыталовский
Себежский
Струго-Красненский
Усвятский 
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