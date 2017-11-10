Троих жителей Псковской области могут посадить за «пьяную» езду

Этих мужчин уже наказывали за вождение в нетрезвом виде

В Пскове, Опочке и Печорском районе полицейские поймали водителей, которые повторно сели за руль пьяными. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



В областном центре ночью 9 ноября у дома по улице Петровской стражи порядка остановили «Фольксваген», за рулем которого был нетрезвый 27-летний горожанин.



В Опочке 9 ноября по улице Калинина на скутере передвигался пьяный 26-летний местный, а в Печорском районе ночью 4 ноября по дороге Печоры - Вышгородок на «Джили» ехал 34-летний мужчина подшофе.



Кстати

Пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.