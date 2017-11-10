Не стало писателя-сатирика Михаила Задорнова

Причиной смерти стал рак

Знаменитый отечественный писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни, пишут «Известия».



Актер Михаил Задорнов долгое время страдал от онкологического заболевания. В конце 2016 года ему сделали операцию в Германии. По словам близких юмориста, лечение заметно улучшило его состояние.



Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале, за свою творческую карьеру он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков. Одной из главных тем для монологов Задорнова была критика в адрес западных культуры и образа жизни.