Не стало писателя-сатирика Михаила Задорнова
10 Ноября 2017 - 11:02Главная → Хроника дня
Причиной смерти стал рак
Знаменитый отечественный писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни, пишут «Известия».
Актер Михаил Задорнов долгое время страдал от онкологического заболевания. В конце 2016 года ему сделали операцию в Германии. По словам близких юмориста, лечение заметно улучшило его состояние.
Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале, за свою творческую карьеру он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков. Одной из главных тем для монологов Задорнова была критика в адрес западных культуры и образа жизни.
Актер Михаил Задорнов долгое время страдал от онкологического заболевания. В конце 2016 года ему сделали операцию в Германии. По словам близких юмориста, лечение заметно улучшило его состояние.
Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале, за свою творческую карьеру он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков. Одной из главных тем для монологов Задорнова была критика в адрес западных культуры и образа жизни.
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Хроника дня
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