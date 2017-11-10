Владимир Колокольцев поздравил полицейских с профессиональным праздником (ВИДЕО)

Ежегодно 10 ноября стражи порядка принимают поздравления

Глава МВД России генерал полиции Владимир Колокольцев выступил с видеообращением, в котором поздравил своих коллег и подчиненных с Днем сотрудника органов внутренних дел.







- Профессия полицейского – одна из самых важных и нужных. Требования к ней никогда не зависели от времени. Высокая ответственность, честность и мужество – этими качествами должен обладать каждый из нас, – отметил министр внутренних дел.



Колокольцев подчеркнул, что перед ведомством стоят такие важные и непростые задачи, как борьба с экстремизмом, наркобизнесом, коррупцией и незаконной миграцией.



В заключении глава МВД поблагодарил ветеранов и действующих сотрудников за добросовестную службу и пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия.