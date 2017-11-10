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Михаил Ведерников обсудил с главами муниципалитетов подходы к проекту бюджета-2018

10 Ноября 2017 - 09:02
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Врио губернатора: «Разговор непростой»
Основные подходы к формированию областного бюджета на 2018 год обозначил в четверг, 9 ноября, врио губернатора Михаил Ведерников на рабочем совещании с главами муниципалитетов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
 
«Сегодня мы впервые собрались вместе за одним столом, чтобы обсудить наиболее острые проблемы в муниципалитетах и области в целом, и предварительно обсудить проект областного бюджета на 2018 год. Разговор непростой, но считаю, что такие встречи крайне важны. И надеюсь, что вместе мы сделаем так, чтобы положительные итоги таких встреч отражались на социально-экономическом развитии региона и на качестве жизни наших граждан», — сказал Михаил Ведерников, открывая совещание.
 
Он подчеркнул, что уделяет много времени работе с федеральными министерствами и ведомствами, чтобы привлечь в регион дополнительную финансовую поддержку и обеспечить участие Псковской области в федеральных программах. При этом софинансирование программ из областного бюджета в 2018 году может сократиться до 7%, что значительно снизит нагрузку на региональную казну.
По поручению Президента идет работа по сбалансированности бюджетов субъектов, напомнил глава региона. Псковской области удалось добиться поддержки Министерства финансов и Правительства РФ в вопросе выделения дополнительных средств и реструктуризации кредитов. «Сегодня уже есть понимание о тех дополнительных суммах, которые область может получить до конца 2017-го и по 2018 году»,  - отметил Михаил Ведерников.
 
«Наша с вами общая задача — проанализировать неэффективные расходы и попытаться их оптимизировать, но делать это крайне внимательно и осторожно», — обратил особое внимание глав муниципалитетов врио губернатора.
 
Заместитель губернатора — начальник финансового управления области Татьяна Баринова сообщила, что принято решение о продлении реструктуризации муниципального долга перед областным бюджетом. В 2018 году муниципальные образования будут освобождены от уплаты долговых обязательств. Татьяна Баринова также рассказала о принципах формирования проекта закона об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов в части межбюджетных отношений.
 
В ходе совещания была затронута тема исполнения «майских» указов Президента РФ, индексации заработной платы работников бюджетной сферы, увеличения минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года, контроля над расходами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и завершения программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.
 
 
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