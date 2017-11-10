​С юбилеем "Псковскую правду" поздравил глава региона Михаил Ведерников

Со столетним юбилеем "Псковскую правду", который отмечается сегодня, 9 ноября, поздравил временно исполняющий полномочия губернатора Михаил Ведерников.



"«Псковская правда» – газета, которая не просто является одним из основных источников информации, но и хранит в себе историю развития региональной журналистики. Изо дня в день на протяжении целого века мастера пера и слова поднимали на страницах издания злободневные, жизненно важные и просветительские темы в лучших традициях своей профессии. Честная работа над каждым текстом, внимание к деталям по праву сделали газету популярной среди жителей области.



Отдельная заслуга векового издания – её воспитанники. Печатные СМИ, как основоположники современной журналистики, воспитали целое поколение социально-ответственных корреспондентов.



В день 100-летия «Псковской правды» хочу пожелать всем, чья профессиональная деятельность связана или была связана с редакцией газеты, дальнейших профессиональных успехов, крепкого здоровья и семейного благополучия!"