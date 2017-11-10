Новая универсальная спортплощадка открылась в Пыталово

Новая универсальная спортивная площадка открылась в Пыталово в четверг, 9 ноября, сообщили "Псковской правде" в пресс-службе администрации региона.



Спортплощадка построена на улице Белорусской в рамках соглашения о сотрудничестве администрации Псковской области и ПАО «Газпром».



От имени врио губернатора Михаила Ведерникова с долгожданным событием жителей Пыталово поздравил председатель областного комитета по физической культуре и спорту Иван Штылин. Площадка предназначена для тренировок учащихся детско-юношеской спортивной школы, занятий физкультурой местных жителей и для подготовки и сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», рассказал он. Ожидается, что на стадионе также будут проходить соревнования с участием спортсменов из Прибалтики.



«Бережное отношение к этому стадиону вернется вам спортивными успехами на областных и всероссийских соревнованиях», — подчеркнул Иван Штылин и поблагодарил ПАО «Газпром», администрацию района, детско-юношескую школу и строительную организацию за создание современного объекта.



«Несколько лет назад жители Пыталово не могли и мечтать о таком подарке, который сделал „Газпром“ нашим детям. Этот тот случай, когда сказка становится былью», — заметила в свою очередь глава Пыталовского района Лариса Сидорук и заверила, что муниципальные власти не будут останавливаться на достигнутом.



С поздравлениями к жителям Пыталовского района обратился мастер спорта России по биатлону, победитель первенства России по спортивному ориентированию в составе команды Псковской области Александр Кузьмин.



После перерезания красной ленточки пыталовским спортсменам вручили знаки отличия ГТО. Церемония открытия завершилась футбольным матчем между сборными командами района и детско-юношеской спортшколы.

Справка

Физкультурно-оздоровительных комплекс открытого типа оборудован мини-футбольным полем с искусственным покрытием, площадками для игр в волейбол и баскетбол, беговыми дорожками, ямой для прыжков в длину и турниками. Отметим, что в этом году подобные площадки появились в восьми муниципалитетах Псковской области: Пыталовском, Гдовском, Красногородском, Островском, Палкинском, Псковском, Себежском и Усвятском районах.