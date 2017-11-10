В «Газпроме» пожелали сотрудникам «Псковской правды» дальнейших успехов в профессии

Газовики поздравили журналистов с юбилеем издания

Со 100-летием «Псковскую правду» поздравили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков». Поздравление за подписью советника генерального директора по связям с общественностью Елены Сосницкой поступило в редакцию 9 ноября:



«От имени всех газовиков поздравляю коллектив газеты «Псковская правда» со 100-летием со дня образования!



Примите слова особой благодарности за долговременное плодотворное и конструктивное сотрудничество. Желаю вам творческих успехов, новых удачных проектов, правдивых и искренних материалов. Счастья, здоровья, дальнейших успехов в профессии и любви к своему делу».

