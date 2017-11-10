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Елена Бибикова: «Псковская правда» - отражение всей жизни псковской земли

09 Ноября 2017 - 17:50
Главная → Хроника дня → Псковской правде – 100 лет!
Сенатор от Псковской области поздравила издание со столетним юбилеем

«Псковская правда продолжает принимать поздравления со 100-летием, которое издание отмечает 9 ноября. Теплые слова «с искренним уважением и благодарностью» в адрес редакции поступили от члена Совета Федерации от Псковской области Елены Бибиковой:
 
«Уважаемые сотрудники редакции газеты «Псковская правда»! Уважаемые читатели!
 
Примите поздравления с вековым юбилеем выхода в свет первого номера газеты «Псковская правда»!
 
«Псковская правда» - это отражение всей жизни псковской земли на протяжении 100 лет, летопись событий, истории ярких личностей, современный, актуальный взгляд на происходящее.
 
Вы всегда чувствуете пульс времени, отвечаете самым современным требованиям отечественной журналистики и сохраняете традиции, ведете за собой своего читателя.
 
Примите слова  благодарности за преданность делу, профессионализм,  журналистский  азарт и  мастерство!
 
От всей души желаю вам процветания, позитивных новостей, новых издательских проектов! Пусть количество ваших читателей неизменно возрастает!»
 

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