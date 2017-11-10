Псковская область продолжит сотрудничество со Стратегическим партнерством "Северо-Запад"

Администрация Псковской области и Стратегическое партнерство «Северо-Запад» продолжат взаимодействие и сотрудничество. В четверг, 9 ноября, врио губернатора Михаил Ведерников и исполнительный директор партнерства Алексей Багаряков подписали соглашение о взаимодействии на 2018 год, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Псковская область сотрудничает со стратегическим партнерством „ Северо-Запад “ с 2012 года, но мы надеемся, что с подписанием этого соглашения мы выйдем на новый уровень, на новый этап развития, - отметил глава региона. - Тем более, что к этому соглашению неотъемлемым приложением идет план наших совместных мероприятий на 2018 год».

В планах совместной деятельности — реализация программ приграничного сотрудничества, развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», а также историко-культурного и туристского потенциала региона, в том числе в рамках проекта «Серебряное ожерелье России», сказал он.

Алексей Багаряков поблагодарил Михаила Ведерникова за готовность к взаимодействию и выразил уверенность в том, что соглашение пойдет на благо жителей Псковской области и послужит развитию бизнеса.

Справка