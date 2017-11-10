Андрей Турчак продолжает формировать свою команду в «Единой России»
09 Ноября 2017 - 16:28Главная → Хроника дня
И. о. секретаря Генсовета «Единой России», экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак продолжает формировать свою команду в партии.
Сегодня, 9 ноября стало известно, что президиум Генсовета «Единой России» утвердил руководителем Центрального исполнительного комитета партии Александра Борисова, который ранее являлся членом Совета Федерации от Псковской области. Максим Жаворонков утвержден первым заместителем руководителя ЦИК – руководителем организационного управления аппарата ЦИК. 7 ноября он написал заявление об уходе по собственному желанию с поста заместителя губернатора – руководителя аппарата администрации Псковской области.
Ранее сегодня стало известно об уходе с поста пресс-секретаря главы региона Оксаны Ширан, которая продолжит свою работу с Андреем Турчаком в Москве.
Также напомним, что бывший начальник Управления внутренней политики администрации региона Роман Романов возглавил секретариат и. о. секретаря Генсовета «Единой России».
Сегодня, 9 ноября стало известно, что президиум Генсовета «Единой России» утвердил руководителем Центрального исполнительного комитета партии Александра Борисова, который ранее являлся членом Совета Федерации от Псковской области. Максим Жаворонков утвержден первым заместителем руководителя ЦИК – руководителем организационного управления аппарата ЦИК. 7 ноября он написал заявление об уходе по собственному желанию с поста заместителя губернатора – руководителя аппарата администрации Псковской области.
Ранее сегодня стало известно об уходе с поста пресс-секретаря главы региона Оксаны Ширан, которая продолжит свою работу с Андреем Турчаком в Москве.
Также напомним, что бывший начальник Управления внутренней политики администрации региона Роман Романов возглавил секретариат и. о. секретаря Генсовета «Единой России».
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