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Оксана Ширан будет работать с Андреем Турчаком в Москве

09 Ноября 2017 - 14:14
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Пресс-секретарь губернатора Псковской области Оксана Ширан покидает дожность. В понедельник, 13 ноября, последний день ее работы на этом посту. Кто станет новым пресс-секретарем главы региона Михаила Ведерникова, на данный момент официально не сообщается.

Оксана Ширан остается в составе команды экс-губернатора, ныне вице-спикера Совета Федерации и и.о. секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака и будет исполнять обязанности его личного пресс-секретаря. Отметим, что на протяжении 8,5 лет губернаторства Турчака Оксана Ширан находясь на разных должностях организовывала работу пресс-службы и взаимодействие с СМИ.
 

Оксана Ширан родилась в 1975 году. В 1997 году окончила филологический факультет Псковского государственного педагогического института.

Работала журналистом в псковских телекомпаниях «Телеком» и «Тивиком», Псковском агентстве информации. Затем при администрации Михаила Кузнецова перешла на работу советником вице-губернатора Андрея Морозова.

В 2009-2012 годах возглавляла Государственное управление по информационной политике и связям с общественностью Псковской области. В 2012-2017 годах являлась начальником управления пресс-службы администрации Псковской области. В последние месяцы выполняла роль личного пресс-секретаря Андрея Турчака.
 

Кем еще становились пресс-секретари главы Псковской области


Пресс-секретарь главы администрации Псковской области Евгения Михайлова (1996 - 2004) Варвара Пааль покинула Псков и стала пресс-секретарем председателя комитета по международным делам Совета Федерации Михаила Маргелова.

Руководитель Управления по информационной политике при губернаторе Михаиле Кузнецове (2004 - 2009) Максим Костиков ушел с государственной службы и стал директором медиахолдинга "Гражданская пресса".

Комментарии: 1
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Комментарии

Проходил мимо !!!
09 Ноября 2017 - 20:50
Явно не деловые отношения связывают этих особей , просто по её взгляду видно каким местом она пробила себе дорогу в жизни !!! Не нужны стране умные энергичные люди , а нужны удобные и покладистые !!!
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