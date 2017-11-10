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Александр Козловский: «Псковская правда» долгие годы будет востребованной жителями области

09 Ноября 2017 - 13:42
Главная → Хроника дня → Псковской правде – 100 лет!
Депутат прислал в редакцию правительственную телеграмму

Депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Козловский поздравил «Псковскую правду» со столетним юбилеем. В адрес редакции поступила правительственная телеграмма со словами поздравления. В частности, парламентарий отметил, что сотрудники «Псковской правды» честно и добросовестно отдают любимому делу свои знания и опыт. Он выразил уверенность, что газета долгие будут будет интересной жителям области и востребованной. 

«Дорогие сотрудники и ветераны газеты «Псковская правда»! Примите искренние поздравления с юбилеем!

100 лет – это знаковая дата как для самого коллектива, так и для всех жителей Псковской области. Первый номер вашего издания, увидевший свет в сложное для России время, открыл масштабную летопись нашего региона. Сегодня уже трудно представить, сколько пережито за эти 100 лет.

Все эти годы вы идёте в ногу со временем, освещая важные и актуальные события в жизни региона. Вы честно и добросовестно отдаёте любимому делу все свои знания и опыт, находитесь на переднем крае событий.

В настоящее время «Псковская правда» не просто газета – а издание с одним из популярных ресурсов в Сети и классической бумажной версией, издание, которое постоянно меняется, придумывает и реализовывает новые проекты, смело использует новые подходы к работе, оставаясь верным лучшим традициям отечественной журналистики.

Вы успешно конкурируете с другими изданиями, не обходите острые темы и соответствуете запросам времени. Убежден, что используя накопленный опыт, ваша газета еще долгие годы будет интересной, востребованной жителями Псковской области.

Признателен всем вам за труд на благо жителей Псковщины! 

Желаю сотрудникам и ветеранам газеты крепкого здоровья, благополучия, успехов, добра, вдохновения и творческого долголетия!»

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