Александр Козловский: «Псковская правда» долгие годы будет востребованной жителями области

Депутат прислал в редакцию правительственную телеграмму

Депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Козловский поздравил «Псковскую правду» со столетним юбилеем. В адрес редакции поступила правительственная телеграмма со словами поздравления. В частности, парламентарий отметил, что сотрудники «Псковской правды» честно и добросовестно отдают любимому делу свои знания и опыт. Он выразил уверенность, что газета долгие будут будет интересной жителям области и востребованной.



«Дорогие сотрудники и ветераны газеты «Псковская правда»! Примите искренние поздравления с юбилеем!



100 лет – это знаковая дата как для самого коллектива, так и для всех жителей Псковской области. Первый номер вашего издания, увидевший свет в сложное для России время, открыл масштабную летопись нашего региона. Сегодня уже трудно представить, сколько пережито за эти 100 лет.



Все эти годы вы идёте в ногу со временем, освещая важные и актуальные события в жизни региона. Вы честно и добросовестно отдаёте любимому делу все свои знания и опыт, находитесь на переднем крае событий.



В настоящее время «Псковская правда» не просто газета – а издание с одним из популярных ресурсов в Сети и классической бумажной версией, издание, которое постоянно меняется, придумывает и реализовывает новые проекты, смело использует новые подходы к работе, оставаясь верным лучшим традициям отечественной журналистики.



Вы успешно конкурируете с другими изданиями, не обходите острые темы и соответствуете запросам времени. Убежден, что используя накопленный опыт, ваша газета еще долгие годы будет интересной, востребованной жителями Псковской области.



Признателен всем вам за труд на благо жителей Псковщины!



Желаю сотрудникам и ветеранам газеты крепкого здоровья, благополучия, успехов, добра, вдохновения и творческого долголетия!»