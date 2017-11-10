Благодаря второму экрану псковичи могут отслеживать автобусы в реальном времени

Теперь ездить по городу станет заметно удобнее

В Пскове установили второй информационный экран на автобусной остановке Летний сад, на нечётной стороне улицы. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».Дисплей показывает точное время ожидания городских и пригородных автобусов, проходящих через данную остановку. Первый экран был установлен на противоположной стороне улицы 27 октября.В ближайшее время в городе продолжат установку информационных дисплеев на Октябрьском проспекте, площади Ленина, а затем и в других местах.