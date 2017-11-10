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Александр Котов: «Псковская правда» проживает каждое событие вместе с земляками

09 Ноября 2017 - 11:53
Главная → Хроника дня → Псковской правде – 100 лет!
Спикер регионального парламента поздравил издание со 100-летним юбилеем
Постоянный читатель «Псковской правды» председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в своем поздравлении отметил главные качества, которые отличают издание со столетней историей - объективная информация, интересные публикации, узнаваемый авторский стиль, честное отношение к делу, креативные идеи и знаковые проекты, проверенные временем:

«Уважаемые сотрудники и ветераны газеты «Псковская правда»! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас со столетним юбилеем газеты!


Думаю, не ошибусь, если скажу, что нет в нашей области человека, которому была бы незнакома газета «Псковская правда». На протяжении всей вековой истории «Псковская правда» не просто следит за тем, что происходит в регионе, а проживает каждое событие вместе с земляками, за что издание по праву заслужило звание главной областной газеты. 

Объективная информация, интересные публикации, узнаваемый авторский стиль, честное отношение к делу, креативные идеи и знаковые проекты, проверенные временем – всё это о «Псковской правде».

100 лет – солидный возраст, который ко многому обязывает. Как ваш постоянный читатель с удовольствием отмечаю, что «Псковской правде» удаётся соответствовать  традициям, заложенным мастерами печатного слова разных поколений, при этом отвечать духу времени и чувствовать ритм современности. Так держать!

Спасибо за достойную работу всем, чья жизнь в разные годы была связана с «Псковской правдой». От всей души желаю любимой газете дальнейших успехов и процветания!»
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