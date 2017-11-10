Андрей Турчак: С «Псковской правдой» мы плечом к плечу объехали всю область

Сенатор от Псковской области поздравил издание со 100-летним юбилеем

Бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак – а ныне сенатор, заместитель председателя Совета Федерации и и.о. секретаря генерального совета «Единой России» - прислал в редакцию поздравление с юбилеем:





«100 лет — это целая эпоха, которая объективно и правдиво отражена на страницах нашего главного печатного издания.



«Псковская правда», как и многие другие средства массовой информации, переживала разные времена, но все эти годы газета неизменно остается одним из главных достоверных и объективных источников информации для жителей нашего региона.



Со многими из сотрудников издания мы хорошо знакомы: за 8,5 лет мы, как говорится, плечом к плечу объехали всю нашу область вдоль и поперек.



Здесь работают профессионалы, поэтому желаю всей команде «Псковской правды» и дальше уверенно держать планку объективного и достоверного источника информации.



Желаю вам новых проектов, достижений. И, конечно, - доверия и уважения читателей!»



Напомним, 9 ноября «Псковской правде» исполняется 100 лет. Сегодня издание - это полноцветный еженедельник, самый объемный на территории региона.