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Андрей Турчак: С «Псковской правдой» мы плечом к плечу объехали всю область

09 Ноября 2017 - 11:44
Главная → Хроника дня → Псковской правде – 100 лет!
Сенатор от Псковской области поздравил издание со 100-летним юбилеем

Бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак – а ныне сенатор, заместитель председателя Совета Федерации и и.о. секретаря генерального совета «Единой России» - прислал в редакцию поздравление с юбилеем:


«100 лет — это целая эпоха, которая объективно и правдиво отражена на страницах нашего главного печатного издания.

«Псковская правда», как и многие другие средства массовой информации, переживала разные времена, но все эти годы газета неизменно остается одним из главных достоверных и объективных источников информации для жителей нашего региона.

Со многими из сотрудников издания мы хорошо знакомы: за 8,5 лет мы, как говорится, плечом к плечу объехали всю нашу область вдоль и поперек.

Здесь работают профессионалы, поэтому желаю всей команде «Псковской правды» и дальше уверенно держать планку объективного и достоверного источника информации.

Желаю вам новых проектов, достижений. И, конечно, - доверия и уважения читателей!»

Напомним, 9 ноября «Псковской правде» исполняется 100 лет. Сегодня издание - это полноцветный еженедельник, самый объемный на территории региона.

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