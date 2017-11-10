Благодарных читателей и успешных проектов пожелали имениннице «Псковской правде»
09 Ноября 2017 - 09:56Главная → Хроника дня → Псковской правде – 100 лет!
Коллектив газеты принимает поздравления
Муниципальные власти поздравили коллектив старейшей газеты области «Псковской правды» со 100-летним юбилеем.
«Уже целый век «Псковская правда» фиксирует на своих страницах этапы развития и процветания нашего города и региона, достижения и победы. Из вашего издания псковичи узнают о самых важных решениях властей, об успехах горожан, об актуальных и острых темах в жизнедеятельности Пскова и всей области. Сегодня газета входит в «Медиахолдинг Псковской области» - одну из крупнейших медийных структур региона.
Талантливый и пытливый ум журналистов, необычный ракурс фотографов рождали интерес читательской аудитории во все времена существования газеты, будь то сводки с фронтов Великой Отечественной, битва за урожай селян в советское время, подготовка Пскова к Ганзейским дням 2019 года сегодня. Многократно корреспонденты «Псковской правды» становились победителями и лауреатами самых разных профессиональных конкурсов. Редакция газеты стала альма-матер для большого числа псковских журналистов, которые работают ныне в других изданиях, информационных агентствах, на радио и телевидении.
Желаем коллективу издания благодарных читателей, успешных проектов, творческих находок, благополучия и удачи!» – говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.
9 ноября 1917 года вышел в свет первый номер газеты «Псковский набат», правопреемницей которой является «Псковская правда».
«Уже целый век «Псковская правда» фиксирует на своих страницах этапы развития и процветания нашего города и региона, достижения и победы. Из вашего издания псковичи узнают о самых важных решениях властей, об успехах горожан, об актуальных и острых темах в жизнедеятельности Пскова и всей области. Сегодня газета входит в «Медиахолдинг Псковской области» - одну из крупнейших медийных структур региона.
Талантливый и пытливый ум журналистов, необычный ракурс фотографов рождали интерес читательской аудитории во все времена существования газеты, будь то сводки с фронтов Великой Отечественной, битва за урожай селян в советское время, подготовка Пскова к Ганзейским дням 2019 года сегодня. Многократно корреспонденты «Псковской правды» становились победителями и лауреатами самых разных профессиональных конкурсов. Редакция газеты стала альма-матер для большого числа псковских журналистов, которые работают ныне в других изданиях, информационных агентствах, на радио и телевидении.
Желаем коллективу издания благодарных читателей, успешных проектов, творческих находок, благополучия и удачи!» – говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.
Кстати
9 ноября 1917 года вышел в свет первый номер газеты «Псковский набат», правопреемницей которой является «Псковская правда».
Торжественное празднование юбилея газеты состоится 28 ноября.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
10 Ноября 2017
- С юбилеем "Псковскую правду" поздравил глава региона Михаил Ведерников09.11, 19:40
- Новая универсальная спортплощадка открылась в Пыталово09.11, 19:12
- В «Газпроме» пожелали сотрудникам «Псковской правды» дальнейших успехов в профессии09.11, 18:32
- Елена Бибикова: «Псковская правда» - отражение всей жизни псковской земли09.11, 17:50
- Псковская область продолжит сотрудничество со Стратегическим партнерством "Северо-Запад"09.11, 17:01
- Андрей Турчак продолжает формировать свою команду в «Единой России»09.11, 16:28
- Оксана Ширан будет работать с Андреем Турчаком в Москве09.11, 14:14
- Александр Козловский: «Псковская правда» долгие годы будет востребованной жителями области09.11, 13:42
- Благодаря второму экрану псковичи могут отслеживать автобусы в реальном времени09.11, 12:01
- Александр Котов: «Псковская правда» проживает каждое событие вместе с земляками09.11, 11:53
- Андрей Турчак: С «Псковской правдой» мы плечом к плечу объехали всю область09.11, 11:44
- Благодарных читателей и успешных проектов пожелали имениннице «Псковской правде»09.11, 09:56
- Иван Цецерский записал видеопоздравление для вековой «Псковской правды»09.11, 09:44
- Зюганов телеграммой поздравил «Псковскую правду» со 100-летним юбилеем08.11, 16:03
- Работники порховской автостанции теперь будут греться газом08.11, 12:11
- За один автобусный тур псковичи могут посетить четыре новостройки08.11, 09:31
- В Пскове разыскивают пропавшего студента колледжа06.11, 10:10
- Погибшего при невыясненных обстоятельствах Александра Соловьева похоронят 8 ноября06.11, 09:40
- Вчера поздно вечером на Инженерной загорелся автомобиль06.11, 09:15
- Сегодня днем в Пскове будет пасмурно и до +706.11, 09:00
Лидеры обсуждений
- Автор аккаунта в поддержку врио губернатора Ведерникова: Все началось в шутку
- Ганзейский знак выбирают из семи проектов
- Профессор Алексей Беляев: Онкоцентров, как в Пскове, единицы по России
- Квитанции за капремонт приходят на умершую маму
- ТОП-6: Сапоги из ЭВА для зимней рыбалки Nordman
- Центр лечения хронических сердечников появится в Пскове
- Городской лес превратят в зону отдыха
- Продала квартиру и осталась должна
- Михаил Ведерников подверг подчиненных критике за излишнюю мягкость
- Сегодня ночью в Себеже произошел пожар
Фото
Игроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёдХрамы в МелётовоКарапузы вышли на старт зрелищного семейного праздникаПсков радуется первому снегуВесь фото архив
Видео
Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!Весь видео архив