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Благодарных читателей и успешных проектов пожелали имениннице «Псковской правде»

09 Ноября 2017 - 09:56
Главная → Хроника дня → Псковской правде – 100 лет!
Коллектив газеты принимает поздравления
Муниципальные власти поздравили коллектив старейшей газеты области «Псковской правды» со 100-летним юбилеем.

«Уже целый век «Псковская правда» фиксирует на своих страницах этапы развития и процветания нашего города и региона, достижения и победы. Из вашего издания псковичи узнают о самых важных решениях властей, об успехах горожан, об актуальных и острых темах в жизнедеятельности Пскова и всей области. Сегодня газета входит в «Медиахолдинг Псковской области» - одну из крупнейших медийных структур региона.

Талантливый и пытливый ум журналистов, необычный ракурс фотографов рождали интерес читательской аудитории во все времена существования газеты, будь то сводки с фронтов Великой Отечественной, битва за урожай селян в советское время, подготовка Пскова к Ганзейским дням 2019 года сегодня. Многократно корреспонденты «Псковской правды» становились победителями и лауреатами самых разных профессиональных конкурсов. Редакция газеты стала альма-матер для большого числа псковских журналистов, которые работают ныне в других изданиях, информационных агентствах, на радио и телевидении.

Желаем коллективу издания благодарных читателей, успешных проектов, творческих находок, благополучия и удачи!» – говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.
 

Кстати

9 ноября 1917 года вышел в свет первый номер газеты «Псковский набат», правопреемницей которой является «Псковская правда».

Торжественное празднование юбилея газеты состоится 28 ноября.

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Дата выхода: 8 ноября. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 15 ноября
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