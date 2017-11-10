Иван Цецерский записал видеопоздравление для вековой «Псковской правды»
09 Ноября 2017 - 09:44Главная → Хроника дня → Псковской правде – 100 лет!
9 ноября газета отмечает столетний юбилей
Глава Пскова Иван Цецерский одним из первых поздравил с Днём рождения газету «Псковская правда». Своё обращение он записал на видео во время утренней пробежки.
«Самое главное – это коллектив. Какая бы не была история у газеты, она всегда посвящена жителям, судьбам, достижениям наших тружеников, спортсменов, преподавателей, учителей, учеников.
Я хочу поздравить весь со 100-летием не только коллектив газеты, но и читателей, те, кто её любит.
Будьте здоровы, счастливы и всегда получайте знания именно со страниц «Псковской правды».
Кстати
9 ноября 1917 года вышел в свет первый номер газеты «Псковский набат», правопреемницей которой является «Псковская правда».
Торжественное празднование юбилея газеты состоится 28 ноября.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
10 Ноября 2017
- С юбилеем "Псковскую правду" поздравил глава региона Михаил Ведерников09.11, 19:40
- Новая универсальная спортплощадка открылась в Пыталово09.11, 19:12
- В «Газпроме» пожелали сотрудникам «Псковской правды» дальнейших успехов в профессии09.11, 18:32
- Елена Бибикова: «Псковская правда» - отражение всей жизни псковской земли09.11, 17:50
- Псковская область продолжит сотрудничество со Стратегическим партнерством "Северо-Запад"09.11, 17:01
- Андрей Турчак продолжает формировать свою команду в «Единой России»09.11, 16:28
- Оксана Ширан будет работать с Андреем Турчаком в Москве09.11, 14:14
- Александр Козловский: «Псковская правда» долгие годы будет востребованной жителями области09.11, 13:42
- Благодаря второму экрану псковичи могут отслеживать автобусы в реальном времени09.11, 12:01
- Александр Котов: «Псковская правда» проживает каждое событие вместе с земляками09.11, 11:53
- Андрей Турчак: С «Псковской правдой» мы плечом к плечу объехали всю область09.11, 11:44
- Благодарных читателей и успешных проектов пожелали имениннице «Псковской правде»09.11, 09:56
- Иван Цецерский записал видеопоздравление для вековой «Псковской правды»09.11, 09:44
- Зюганов телеграммой поздравил «Псковскую правду» со 100-летним юбилеем08.11, 16:03
- Работники порховской автостанции теперь будут греться газом08.11, 12:11
- За один автобусный тур псковичи могут посетить четыре новостройки08.11, 09:31
- В Пскове разыскивают пропавшего студента колледжа06.11, 10:10
- Погибшего при невыясненных обстоятельствах Александра Соловьева похоронят 8 ноября06.11, 09:40
- Вчера поздно вечером на Инженерной загорелся автомобиль06.11, 09:15
- Сегодня днем в Пскове будет пасмурно и до +706.11, 09:00
Лидеры обсуждений
- Автор аккаунта в поддержку врио губернатора Ведерникова: Все началось в шутку
- Ганзейский знак выбирают из семи проектов
- Профессор Алексей Беляев: Онкоцентров, как в Пскове, единицы по России
- Квитанции за капремонт приходят на умершую маму
- ТОП-6: Сапоги из ЭВА для зимней рыбалки Nordman
- Центр лечения хронических сердечников появится в Пскове
- Городской лес превратят в зону отдыха
- Продала квартиру и осталась должна
- Михаил Ведерников подверг подчиненных критике за излишнюю мягкость
- Сегодня ночью в Себеже произошел пожар
Фото
Игроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёдХрамы в МелётовоКарапузы вышли на старт зрелищного семейного праздникаПсков радуется первому снегуВесь фото архив
Видео
Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!Весь видео архив