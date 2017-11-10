Иван Цецерский записал видеопоздравление для вековой «Псковской правды»

9 ноября газета отмечает столетний юбилей

Глава Пскова Иван Цецерский одним из первых поздравил с Днём рождения газету «Псковская правда». Своё обращение он записал на видео во время утренней пробежки.







«Самое главное – это коллектив. Какая бы не была история у газеты, она всегда посвящена жителям, судьбам, достижениям наших тружеников, спортсменов, преподавателей, учителей, учеников.



Я хочу поздравить весь со 100-летием не только коллектив газеты, но и читателей, те, кто её любит.



Будьте здоровы, счастливы и всегда получайте знания именно со страниц «Псковской правды».



Кстати

9 ноября 1917 года вышел в свет первый номер газеты «Псковский набат», правопреемницей которой является «Псковская правда».



Торжественное празднование юбилея газеты состоится 28 ноября.