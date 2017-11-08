Зюганов телеграммой поздравил «Псковскую правду» со 100-летним юбилеем

В четверг, 9 ноября, газета празднует свой сотый день рождения

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил поздравительную телеграмму главному редактору газеты «Псковская правда» по случаю грядущего юбилея издания.



В своем поздравлении глава партии пожелал журналистам оставаться честными, а читателям – быть здоровыми.





«Тепло и сердечно поздравляю вас всех ныне работающих сотрудников и ветеранов газеты, ее читателей и корреспондентов со столетним юбилеем «Псковской правды».



Сто лет назад благодаря Великому Октябрю «Безъязыкая улица» обрела голос, начали издаваться новые газеты для народа. А народ потянулся к грамоте, чтобы читать слово правды.



Я желаю газете всегда помнить и высоко нести свое гордое имя и ни в чем никогда не изменять правде.

А всем, кто работает в газете, кто любит и читает газеты на бумаге или дисплее – крепкого здоровья, успехов в работе, удачи во всех делах и начинаниях.



С уважением, руководитель фракции КПФР в государственной Думе РФ,

председатель ЦК КПРФ, Г.А. Зюганов».