Зюганов телеграммой поздравил «Псковскую правду» со 100-летним юбилеем
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил поздравительную телеграмму главному редактору газеты «Псковская правда» по случаю грядущего юбилея издания.
В своем поздравлении глава партии пожелал журналистам оставаться честными, а читателям – быть здоровыми.
«Тепло и сердечно поздравляю вас всех ныне работающих сотрудников и ветеранов газеты, ее читателей и корреспондентов со столетним юбилеем «Псковской правды».
Сто лет назад благодаря Великому Октябрю «Безъязыкая улица» обрела голос, начали издаваться новые газеты для народа. А народ потянулся к грамоте, чтобы читать слово правды.
Я желаю газете всегда помнить и высоко нести свое гордое имя и ни в чем никогда не изменять правде.
А всем, кто работает в газете, кто любит и читает газеты на бумаге или дисплее – крепкого здоровья, успехов в работе, удачи во всех делах и начинаниях.
С уважением, руководитель фракции КПФР в государственной Думе РФ,
председатель ЦК КПРФ, Г.А. Зюганов».
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Зюганов телеграммой поздравил «Псковскую правду» со 100-летним юбилеем16:03
- Работники порховской автостанции теперь будут греться газом12:11
- За один автобусный тур псковичи могут посетить четыре новостройки09:31
- В Пскове разыскивают пропавшего студента колледжа06.11, 10:10
- Погибшего при невыясненных обстоятельствах Александра Соловьева похоронят 8 ноября06.11, 09:40
- Вчера поздно вечером на Инженерной загорелся автомобиль06.11, 09:15
- Сегодня днем в Пскове будет пасмурно и до +706.11, 09:00
- Вандализм в Детском парке05.11, 18:05
- Театральное воскресенье05.11, 10:59
- Полиция продолжает розыск05.11, 10:11
- Памятка родителям: один дома05.11, 08:38
- Погода и народные приметы на 5 ноября: заготовьте дрова и "покормите" Землю05.11, 07:50
- В связи с праздником в расписание автобусов внесены изменения04.11, 11:55
- Совет по молодежной политике Пскова сдаст нормы ГТО04.11, 11:22
- Жители Пскова и Великих Лук лишились крупных сумм при покупках через Интернет04.11, 10:52
- Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства04.11, 10:16
- Полиция разыскивает псковича04.11, 10:16
- Псковичи отмечают День народного единства04.11, 08:00
- Сегодня в Псковской области ожидается дождливая погода04.11, 00:46
- Пенсии в Пскове доставят раньше обычного02.11, 10:17
Лидеры обсуждений
- Автор аккаунта в поддержку врио губернатора Ведерникова: Все началось в шутку
- Профессор Алексей Беляев: Онкоцентров, как в Пскове, единицы по России
- Ганзейский знак выбирают из семи проектов
- «Жертва» похищения Михаилом Ведерниковым опровергла СМИ
- Центр лечения хронических сердечников появится в Пскове
- Городской лес превратят в зону отдыха
- Квитанции за капремонт приходят на умершую маму
- ТОП-6: Сапоги из ЭВА для зимней рыбалки Nordman
- Какое предпринимательство можно назвать социальным?
- Модная революция. Перезагрузка: Пример для дочери (ФОТО)