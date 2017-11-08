Работники порховской автостанции теперь будут греться газом

Печное отопление уходит в прошлое

Газификация автостанции в Порхове успешно завершилась. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс».



Новшество оценили работники автостанции и посетители – внутри стало заметно теплее.



Печное отопление использовалось на протяжении 40 лет, с постройки автостанции в 1977 году. Весной 2018 года будут выполнены разборка печи и благоустройство территории автостанции.



Кстати

Продолжается планомерная работа по реконструкции и ремонту автостанций, повышению уровню комфорта пассажиров и снижению неэффективных расходов предприятия. В ближайших планах – открытие транспортно-пересадочных узлов в Кунье, Пыталово и Невеле.