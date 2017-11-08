За один автобусный тур псковичи могут посетить четыре новостройки

Торопитесь, количество мест ограничено

11 ноября «Комсомольская правда – Псков» готовит очередной «Тур по новостройкам». Участников экскурсии повезут в четыре жилых комплекса: «Образцовый квартал» (Крестки, 7), «Европа» (Венская, 3), «Пятый элемент» (Труда, 60) и «Новое Завеличье» (Балтийская, 1 Б).







Первый комплекс расположен в центре самого крупного района Пскова – на Завеличье. «Европейские» дома расположились на Дальнем Завеличье. Третий квартал высится за Запсковье, которое за последние пару лет совершило большой скачок в развитии и теперь совсем не уступает тому же Завеличью. Жилой комплекс «Новое Завеличье» - новый микрорайон на улице Балтийской.



Во время Тура у псковичей будет возможность походить по квартирам, задать вопросы застройщикам и проконсультироваться по вопросам оплаты.



Важно

Для записи в Тур нужно позвонить по телефону (8112) 702-042. Отъезжаем 11 ноября в 11:00 от Дома печати (Псков, улица Пароменская, дом 21/33).