В Пскове разыскивают пропавшего студента колледжа

Он пропал больше года назад

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Фёдоров Сергей Олегович, 1997 года рождения, уроженец города Пыталово. Этот учащийся одного из псковских колледжей 4 октября 2016 года ушёл с места учёбы. И до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.Приметы: на вид 19 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза светлые, нос прямой.Был одет: куртка тёмно-синего цвета в чёрную клетку с жёлтыми полосами, синие джинсы, кроссовки с полосками фирмы «Адидас». С собой у него была сумка чёрного цвета.Всех, кому что-либо известно о местонахождении Фёдорова Сергея Олеговича, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 70-14-99, 70-14-53, 921-215-08-89 или 02.