В Пскове разыскивают пропавшего студента колледжа
06 Ноября 2017 - 10:10Главная → Хроника дня
Он пропал больше года назад
Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Фёдоров Сергей Олегович, 1997 года рождения, уроженец города Пыталово. Этот учащийся одного из псковских колледжей 4 октября 2016 года ушёл с места учёбы. И до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.
Приметы: на вид 19 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза светлые, нос прямой.
Был одет: куртка тёмно-синего цвета в чёрную клетку с жёлтыми полосами, синие джинсы, кроссовки с полосками фирмы «Адидас». С собой у него была сумка чёрного цвета.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Фёдорова Сергея Олеговича, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 70-14-99, 70-14-53, 921-215-08-89 или 02.
Приметы: на вид 19 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза светлые, нос прямой.
Был одет: куртка тёмно-синего цвета в чёрную клетку с жёлтыми полосами, синие джинсы, кроссовки с полосками фирмы «Адидас». С собой у него была сумка чёрного цвета.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Фёдорова Сергея Олеговича, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 70-14-99, 70-14-53, 921-215-08-89 или 02.
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